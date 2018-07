Maradona sorprendido: "Francia tiene un jugador que es inmarcable"

Diego Maradona, en su programa "Con la Mano del Diez" que se emite por Telesur se mostró sorprendido con la actuación del futbolista francés Mbappé sobre quien aplicó todo tipo de elogios.

"Se hace difícil cuando èl encara" advirtió y fue gráfico al puntualizar que "Pasa de 0 a 120... Es inmarcable. Hoy tiró un centro que no llegó nadie porque no tienen la velocidad de él. Se hace difícil cuando èl encara. Encara y no tiene miedo".

Además el ex jugador y DT del equipo nacional argentino tiró: "¡Y tiene 19 años!", mientras reiteraba que "Francia tiene un Mbappè terrible...Es el Cavani que le faltó a Uruguay", finalizó el "Diez".