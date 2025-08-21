Milei: "Tenemos un Congreso secuestrado por el kirchnerismo"

Fentanilo mortal: revocan de la querella al Ministerio de Salud de Nación por "posible existencia de intereses"
Fentanilo mortal: revocan de la querella al Ministerio de Salud de Nación por "posible existencia de intereses"
Provincia autorizó un aumento a las jubilaciones y pensiones mínimas que paga el IPS
VIDEO. ”Pedí perdón”: barras de Independiente golpearon a dos hinchas chilenos y los obligaban a pedir perdón como en la cárcel
VIDEO. Interna en Fuerza Patria y crítica desde La Cámpora a Kicillof
Conocé el listado final a residencias 2025: puntos extra para quienes estudiaron en el país
Qué se sabe del hombre que cayó de un edificio del centro de La Plata: "Dio señales"
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Estudiantes vs Flamengo: cuándo se juegan los cuartos, dónde se define la serie y las estrellas del Mengao
Gimnasia vs San Martín (SJ): volvería Silva Torrejón y Orfila evalúa cambiar el esquema táctico
Francos, tras la salida de Spagnuolo: "No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario"
VIDEO. Un caballo suelto cruzó Centenario y sorprendió a los vecinos de City Bell
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
¡Bombazo de Wanda Nara! ¿La China Suárez embarazada de Mauro Icardi?
Nicolás Vázquez vs Gimena Accardi: los detalles de la firma del divorcio y la separación de bienes
La ANMAT prohibió el uso y la venta de comprimidos para bajar de peso
Tras la ciclogénesis, en La Plata sale el sol pero ¿vuelven las lluvias?: día por día, cómo sigue el tiempo
¿Paso o no paso? El nuevo semáforo de La Plata que ya encendió dudas de automovilistas
Denuncia penal a un procurador de La Plata por vender “espejitos de colores”
Enrique Otero: “Vamos a poner un freno a los abusos del poder”
Cristian Graf rompió el silencio y habló sobre el asesinato en Coghlan
Jueves sin clases en colegios y facultades de la UNLP por otro paro docente
La Plata, al ritmo de la Pachamama: finde de música, feria y celebración con la "Posta Querandíes"
Recordando a las víctimas del terrorismo: un día para no olvidar
Divorcio millonario: una verdadera fortuna en juego por la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis
Sorpresivo regreso: nuevo romance entre Fito Páez y Julia Mengolini, tras su reciente separación
Cordón verde: detectan casi 2.300 campos activos en nuestra región
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Presidente se descargó contra la oposición. "Ayer asistimos a un espectáculo macabro", sostuvo, y agregó: "Son los que hace dos años nos dejaron al borde de la catástrofe"
Escuchar esta nota
El presidente Javier Milei criticó con dureza a la oposición que logró el rechazo al veto contra la Ley de Emergencia en Discapacidad en la Cámara de Diputados, y acusó al kirchnerismo de haber “secuestrado” el Congreso de la Nación, durante su exposición en el Council de las Americas, que se celebra en el Hotel Alvear del barrio porteño de Recoleta.
“Ayer asistimos a un espectáculo macabro en el Congreso de la Nación. Nos dejaron bien en claro, una vez más, que enfrente tenemos un Congreso secuestrado por el kirchnerismo, un Congreso que sólo responde a sus propios intereses”, inició con dureza el mandatario que llegó escoltado por su vocero presidencial, Manuel Adorni.
En la misma línea, remarcó: “Nos recordaron que ellos tienen una sola agenda legislativa: quebrar al Estado nacional. Es sorprendente escuchar de parte de estos honorables legisladores kirchneristas que su festival de gasto es para frenar la crueldad de este Gobierno”.
“Ellos, que hace dos años nos dejaron a todos al borde de la catástrofe, esconden que el punto de llegada de todas estas iniciativas es quebrar al Estado”, cargó contra el bloque de Unión por la Patria, y sumó: “Todos sus familiares y amigos viven desde hace años del Estado, ya sea porque son empleados públicos o porque tienen negocios ilegítimos. Les quiere hacer leer a la gente que los resultados llegan por arte de magia”.
Asimismo, el jefe de Estado, que se mostró medido y sin insultos en el primer tramo de su discurso, argumentó: “Saben que sin acceso al financiamiento externo por culpa de sus constantes desajuste fiscales y maltratos a los acreedores, este gasto deficitario solo se podría financiar vía emisión monetaria. Volver a abrir la canilla de la emisión monetaria implica volver al sendero catastrófico de destrucción inflacionaria que tanto nos costó dejar atrás”.
“Por eso decimos que los kirchneristas, en el Congreso, no tienen ninguna otra intención más que devolver a los 47 millones de los argentinos el peor momento del 2023 y también, por qué no decirlo, la crisis que tanto dejaron plantada y que pudimos evitar exitosamente”, insistió, y sumó: “Es sencillo, ellos buscan romper la economía porque saben que la suya siempre va a estar y más aún la suya va a estar siempre que la gente crea que dependen de ellos. A ver si se entiende de una vez, al kirchnerismo no le importa arruinarle la vida a todos los argentinos de bien con tal de ir contra nuestra gestión”.
LE PUEDE INTERESAR
Caputo minimizó el traspié en el Congreso y aseguró: "Este modelo se mantendrá durante 30 años"
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Interna en Fuerza Patria y crítica desde La Cámpora a Kicillof
Para el mandatario, el peronismo busca “romper la ilusión de la gente” porque de concretarse, “pierden para siempre”, y los acusó de tener como único plan “sabotear el futuro”. “Esto es lo que ha quedado demostrado en los últimos tres meses en el Congreso y ya ni siquiera buscan esconderlo”, insistió.
“Hay muchos que hacen como crítica diciendo: en el primer año o en el durante el 2024 hubo gestión política y ahora no hay gestión política. La realidad es que ahí hay, básicamente, dos grandes errores en esa forma de hacer el planteo: primero, no entender qué son y cómo son los kirchneristas”, expresó, y sumó: “Uno podría decir que durante el 2024 la agenda legislativa fluyó y durante el 2025 está empastada, atascada. Es muy simple, el motivo por el cual se aprobaban las cosas es porque creían que iban a salir mal; es decir, lo habilitaron porque estaban convencidos que íbamos a terminar de incendiar las ideas para que ellos pudieran perpetuarse en el poder”.
Por último, destacó a lo que calificó como “los 83 héroe” que “defendieron” el equilibrio fiscal contra “los degenerados fiscales”, en referencia a los diputados aliados y oficialistas que reafirmaron el veto contra el aumento jubilatorio, al tiempo que subrayó que las ideas de la libertad funcionan, y que la oposición apoyó al oficialismo dado que “creían que todo se iba a aprender fuego”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí