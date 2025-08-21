Senado: desactivan los decretos de Milei que disolvía Vialidad Nacional y otros organismos
Senado: desactivan los decretos de Milei que disolvía Vialidad Nacional y otros organismos
La Plata: jugaba a la play, discutió con su suegro por la cena y lo atacó a puñaladas
Habilitaron la onda verde en Camino Centenario: qué tramo comprende y cuál es la velocidad máxima
Tras el fallo a favor de Javier Milei, el conflicto judicial con Ian Moche lo resolverá la Cámara Federal de La Plata
La China Suárez rompió el silencio tras el anuncio del embarazo de Mauro Icardi: "Nuestro plan inmediato"
UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA: en "carne propia", el relato de un platense víctima de la barbarie de Avellaneda
Se conoció el parte médico de Eric Meza: por cuánto tiempo lo pierde Estudiantes
Fentanilo mortal: revocan de la querella al Ministerio de Salud de Nación por "posible existencia de intereses"
Anuncian el comienzo de la obra de la bajada City Bell de la Autopista La Plata
El Gobierno intervino la Agencia de Discapacidad y designó a Alejandro Vilches
EN IMÁGENES.- Así avanza la reconstrucción del Parque Saavedra de La Plata
Audiencia definitoria en la antesala del juicio por el crimen del docente en La Plata
Senado: debaten el financiamiento de universidades y hospitales pediátricos
Milei: "Tenemos un Congreso secuestrado por el kirchnerismo"
VIDEO. A Feinmann lo golpearon en la puerta de la radio: quién es el dirigente sindical que lo atacó
Provincia autorizó un aumento a las jubilaciones y pensiones mínimas que paga el IPS
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
El final definitivo: Gime Accardi y Nico Vázquez firmaron el divorcio en medio del escándalo
El Polaco fue internado de urgencia y se pierde el viaje de egresados de su hija: cómo está su salud
La muerte de Matthew Perry: una historia de terror que tiene a su villana: la Reina de la ketamina
Caso Mieres: el tercer sospechoso por el crimen se negó a declarar
Conocé el listado final a residencias 2025: puntos extra para quienes estudiaron en el país
Conmebol desmintió el comunicado con duras sanciones para Independiente y Universidad de Chile
Fiesta Tricolor en Plaza Moreno de las colectividades colombiana, ecuatoriana y venezolana
La Plata, al ritmo de la Pachamama: finde de música, feria y celebración con la "Posta Querandíes"
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Una protesta de manteros complicaba el tránsito en distintos puntos del Centro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En los últimos días, un violento episodio provocó una gran conmoción en La Plata. El pasado sábado 16 de agosto, en una vivienda ubicada en Barrio Norte, un hombre de 38 años, fue atacado a cuchilladas por su yerno, que convivía en la casa con su hija menor de edad. El hombre, que continúa en estado delicado en el Hospital San Martín, debió ser intervenido quirúrgicamente para seguir con vida.
En base a las primeras informaciones, el episodio se desencadenó luego de que el hombre volvió a su casa después de trabajar. En esos instantes, le reprochó a su hija y a la pareja, un joven de 19 años, porque no habían cocinado la cena y jugaban a los videojuegos. Tras una discusión a los gritos, el implicado le propinó un golpazo a la puerta de la habitación de su suegro. La situación, lejos de apaciguar, escaló y terminó con un feroz ataque.
Tras varios minutos, el joven irrumpió en el cuarto de la víctima con una cuchilla de grandes dimensiones y le propinó varias puñaladas al hombre que permanecía acostado y en un estado de indefensión.
Ante ello, el hombre resultó malherido en el abdomen, con el colon y el intestino comprometidos a raíz de los puntazos recibidos. Por esas razones, fue trasladado de urgencia hacia el Hospital San Martín y continúa internado, luego de atravesar una operación de alto riesgo.
Luego del ataque, el joven fue detenido por agentes de la Comisaría 2ª, que acudieron a la vivienda en la que se produjo el violento ataque, ubicada en la zona de 10 y 36. De esa manera, el sujeto quedó a disposición de la Justicia en el marco de una investigación por "tentativa de homicidio".
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí