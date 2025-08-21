La Plata: jugaba a la play, discutió con su suegro por la cena y lo atacó a puñaladas

En los últimos días, un violento episodio provocó una gran conmoción en La Plata. El pasado sábado 16 de agosto, en una vivienda ubicada en Barrio Norte, un hombre de 38 años, fue atacado a cuchilladas por su yerno, que convivía en la casa con su hija menor de edad. El hombre, que continúa en estado delicado en el Hospital San Martín, debió ser intervenido quirúrgicamente para seguir con vida.

En base a las primeras informaciones, el episodio se desencadenó luego de que el hombre volvió a su casa después de trabajar. En esos instantes, le reprochó a su hija y a la pareja, un joven de 19 años, porque no habían cocinado la cena y jugaban a los videojuegos. Tras una discusión a los gritos, el implicado le propinó un golpazo a la puerta de la habitación de su suegro. La situación, lejos de apaciguar, escaló y terminó con un feroz ataque.

Tras varios minutos, el joven irrumpió en el cuarto de la víctima con una cuchilla de grandes dimensiones y le propinó varias puñaladas al hombre que permanecía acostado y en un estado de indefensión.

Ante ello, el hombre resultó malherido en el abdomen, con el colon y el intestino comprometidos a raíz de los puntazos recibidos. Por esas razones, fue trasladado de urgencia hacia el Hospital San Martín y continúa internado, luego de atravesar una operación de alto riesgo.

Luego del ataque, el joven fue detenido por agentes de la Comisaría 2ª, que acudieron a la vivienda en la que se produjo el violento ataque, ubicada en la zona de 10 y 36. De esa manera, el sujeto quedó a disposición de la Justicia en el marco de una investigación por "tentativa de homicidio".