El proyecto de la nueva bajada de la Autopista La Plata–Buenos Aires en City Bell —ubicada en el kilómetro 42,3 e incluyendo un distribuidor vial y un ramal de 2,1 km— ya tiene fecha de inicio: las obras comenzarán entre octubre y noviembre de 2025 y se extenderán por 18 meses, estimando su finalización para abril de 2027 .

El ramal contará con 300 metros de puentes para salvar los arroyos Martín, Carnaval y su derivación, además de un viaducto elevado que cruzará las vías del Ferrocarril Roca .

También se incluye iluminación completa, semaforización, señalización vertical y horizontal, mejoras en desagües y banquinas pavimentadas .

Según se anunció, la obra contempla que unos "36.000 usuarios diarios se beneficien de esta nueva conexión, que descongestionará accesos y reducirá tiempos de viaje"

La inversión estimada ronda los 22 millones de dólares, financiados íntegramente con recursos propios de AUBASA . José Ramón Arteaga, presidente de AUBASA, resaltó que la obra “potenciará significativamente la conectividad en una de las áreas urbanas más dinámicas de la región” .