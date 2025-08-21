La Reserva del Pincha goleó 4 a 1 a Aldosivi en City Bell y se mete en Playoffs

El clan Furfaro y una jornada maratónica en La Plata para declarar por el fentanilo contaminado
La Reserva de Estudiantes goleó 4-1 a Aldosivi en el Country Club de City Bell, por la sexta fecha del grupo A del Torneo Proyección. Además, cosechó su segunda victoria en el certamen y alcanzó los puestos de clasificación a la siguiente instancia.
El Pincha que no había comenzado con el pie derecho venía de sumar su primer triunfo en el torneo ante Banfield por 3-1 en zona sur. Es por eso, que el objetivo de los dirigidos por Jonathan Schunke era volver a sumar de a tres para no perderle pisada a los equipos de arriba.
A pesar del abultado resultado a favor, no fue un partido fácil para Estudiantes, ya que tuvo un primer tiempo movido y con algunas complicaciones. Si bien comenzó ganando a los 13 minutos de la inicial con el gol de Sagües Barreiro para poner al León arriba en el marcador. Aunque llegada la primera media hora de partido, Ludueña convirtió la igualdad para el Tiburón. De esta forma, se fueron al descanso con el partido en tablas.
Por su parte, el complemento no inició de la mejor manera para el visitante, ya que Ferrari se fue a los vestuarios antes de tiempo. Para colmo, a los 15 minutos, Rodrigo González desde los doce pasos volvió a poner arriba en el marcador a los dirigidos por el Vikingo.
Más tarde, con Estudiantes dominando por completo los hilos del partido, Basualdo definió contra el palo y convirtió el tercer gol albirrojo. Con el resultado a su favor, Aldosivi se quedó con nueve jugadores tras la nueva expulsión, en este caso de Paredes. En tanto en el epílogo del duelo, Naser sentenció el resultado y puso las cifras definitivas del encuentro.
De esta forma, Estudiantes sumó su segunda victoria consecutiva en el Clausura y accedió a la octava posición de la zona A del campeonato, donde se aloja con 8 unidades, a 6 puntos del líder Barracas Central. A su vez, el próximo partido del Pincha será ante Central Córdoba en Santiago del Estero.
Por otro lado, los once elegidos por el DT fueron: Van der Tuin; Orbe, Desábato, Messina, Georgieff; González, Galarza, González; Basualdo; Sagües Bareiro, Domínguez.
