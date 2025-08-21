Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Hoy pedí la tarjeta gratis con el diario EL DIA

Deportes

La Reserva del Pincha goleó 4 a 1 a Aldosivi en City Bell y se mete en Playoffs

La Reserva del Pincha goleó 4 a 1 a Aldosivi en City Bell y se mete en Playoffs

prensa Estudiantes

21 de Agosto de 2025 | 20:14

Escuchar esta nota

La Reserva de Estudiantes goleó 4-1 a Aldosivi en el Country Club de City Bell, por la sexta fecha del grupo A del Torneo Proyección. Además, cosechó su segunda victoria en el certamen y alcanzó los puestos de clasificación a la siguiente instancia.

El Pincha que no había comenzado con el pie derecho venía de sumar su primer triunfo en el torneo ante Banfield por 3-1 en zona sur. Es por eso, que el objetivo de los dirigidos por Jonathan Schunke era volver a sumar de a tres para no perderle pisada a los equipos de arriba.

A pesar del abultado resultado a favor, no fue un partido fácil para Estudiantes, ya que tuvo un primer tiempo movido y con algunas complicaciones. Si bien comenzó ganando a los 13 minutos de la inicial con el gol de Sagües Barreiro para poner al León arriba en el marcador. Aunque llegada la primera media hora de partido, Ludueña convirtió la igualdad para el Tiburón. De esta forma, se fueron al descanso con el partido en tablas.

Por su parte, el complemento no inició de la mejor manera para el visitante, ya que Ferrari se fue a los vestuarios antes de tiempo. Para colmo, a los 15 minutos, Rodrigo González desde los doce pasos volvió a poner arriba en el marcador a los dirigidos por el Vikingo.

Más tarde, con Estudiantes dominando por completo los hilos del partido, Basualdo definió contra el palo y convirtió el tercer gol albirrojo. Con el resultado a su favor, Aldosivi se quedó con nueve jugadores tras la nueva expulsión, en este caso de Paredes. En tanto en el epílogo del duelo, Naser sentenció el resultado y puso las cifras definitivas del encuentro.

De esta forma, Estudiantes sumó su segunda victoria consecutiva en el Clausura y accedió a la octava posición de la zona A del campeonato, donde se aloja con 8 unidades, a 6 puntos del líder Barracas Central. A su vez, el próximo partido del Pincha será ante Central Córdoba en Santiago del Estero.

LE PUEDE INTERESAR

Grave denuncia de la novia de Rodrigo Rey sobre los incidentes en Avellaneda: "Las chicas de limpieza fueron obligadas"

LE PUEDE INTERESAR

La Reserva de Gimnasia perdió su invicto ante San Martín en San Juan

Por otro lado, los once elegidos por el DT fueron: Van der Tuin; Orbe, Desábato, Messina, Georgieff; González, Galarza, González; Basualdo; Sagües Bareiro, Domínguez.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo mortal

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Terror en Avellaneda: el impactante video del momento en que un hincha de la U cae al vacío

Gimnasia vs San Martín (SJ): volvería Silva Torrejón y Orfila evalúa cambiar el esquema táctico

Tras la ciclogénesis, en La Plata sale el sol pero ¿vuelven las lluvias?: día por día, cómo sigue el tiempo

Qué se sabe del hombre que cayó de un edificio del centro de La Plata: "Dio señales"

Denuncia penal a un procurador de La Plata por vender “espejitos de colores”

Un dato dispara alarmas en Provincia
+ Leidas

Estudiantes vs Flamengo: cuándo se juegan los cuartos

Un dato dispara alarmas en Provincia

VIDEOS Y FOTOS.- Infierno en Avellaneda: batalla campal, heridos graves y más de 90 detenidos en Independiente Vs. la "U" de Chile

VIDEO. Caos, heridos graves y una noche de terror: Independiente vs U. de Chile, suspendido

Qué se sabe del hombre que cayó de un edificio del centro de La Plata: "Dio señales"

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

VIDEO. Como en la cárcel: así los barras golpearon a chilenos y los obligaron a pedir perdón desnudos

Estudiantes sufrió mucho pero igual se metió en cuartos de final de la Copa Libertadores
Últimas noticias de Deportes

Desde adentro, el relato de un platense sobre el infierno en Independiente: "Alguien dijo 'dejalos que se maten'"

River busca eliminar a Libertad para meterse en cuartos de la Copa

“Fue un espectáculo de violencia que duró más de tres horas”, recriminó Bullrich

Grave denuncia de la novia de Rodrigo Rey sobre los incidentes en Avellaneda: "Las chicas de limpieza fueron obligadas"
La Ciudad
Entregaron más de 300 escrituras sociales a familias de La Plata
UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA
Megatoma de Los Hornos: la Provincia y la Comuna estudian medidas de urbanización
Anuncian el comienzo de la obra de la bajada City Bell de la Autopista La Plata
Pasame la ubi, el nuevo programa de streaming de EL DIA
Policiales
Los Nazis en Argentina bajo la lupa de la justicia Platense imagen
El clan Furfaro y una jornada maratónica en La Plata para declarar por el fentanilo contaminado
Caso Maradona: rechazaron las recusaciones contra los jueces Gaig y Rolón
La Plata: jugaba a la play, discutió con su suegro por la cena y lo atacó a puñaladas
Audiencia definitoria en la antesala del juicio por el crimen del docente en La Plata
Espectáculos
Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se convirtieron en padres de una niña
La China Suárez rompió el silencio tras el anuncio del embarazo de Mauro Icardi: "Nuestro plan inmediato"
El final definitivo: Gime Accardi y Nico Vázquez firmaron el divorcio en medio del escándalo
El Polaco fue internado de urgencia y se pierde el viaje de egresados de su hija: cómo está su salud
VIDEO. A Feinmann lo golpearon en la puerta de la radio: quién es el dirigente sindical que lo atacó
Política y Economía
Domenichini propone eliminar privilegios en la Legislatura bonaerense y financiar obras clave en el Conurbano sur
Senado: desactivan los decretos de Milei que disolvía Vialidad Nacional y otros organismos
Tras el fallo a favor de Javier Milei, el conflicto judicial con Ian Moche lo resolverá la Cámara Federal de La Plata
Los senadores volverán a tener un aumento y cobrarán más de $10 millones
El Gobierno intervino la Agencia de Discapacidad y designó a Alejandro Vilches

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla