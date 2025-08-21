Fentanilo mortal: revocan de la querella al Ministerio de Salud de Nación por "posible existencia de intereses"
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas.
El intendente de La Plata, Julio Alak, puso oficialmente en funcionamiento la onda verde en Camino Centenario desde la Plaza Villa Elisa hasta 511.
La medida, que tendrá un primer período de prueba durante 120 días, buscará mejorar la fluidez vehicular, reducir los tiempos de desplazamiento y reforzar la seguridad vial en un tramo vital de la capital bonaerense.
“Con la puesta en marcha de esta nueva onda verde en Camino Centenario estamos modernizando la infraestructura vial de la ciudad para que los vecinos puedan circular de manera más ágil y segura”, destacó el jefe comunal.
“Es una medida que mejora la fluidez del tránsito, reduce los tiempos de viaje y contribuye a una movilidad más ordenada en un corredor clave”, agregó Alak, acompañado por el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa, y la diputada provincial Lucía Iañez, entre otras autoridades.
La intervención contempla una velocidad de diseño de entre 55 y 60 kilómetros por hora, alineada con la velocidad máxima permitida en la traza, y les permitirá a los conductores atravesar varios semáforos en verde de forma continua si circulan dentro del rango estipulado, reduciendo los tiempos de viaje.
LE PUEDE INTERESAR
Tras los fuertes vientos, cables cortados en una vereda de San Carlos
La nueva onda verde alcanza 9,5 kilómetros de trayecto y en una primera etapa de trabajo se complementará con la prohibición de giros a la izquierda en 508 y 511, dos restricciones destinadas a ordenar el tránsito en el corredor y permitir la evaluación de resultados con la posibilidad de ajustar la medida según su impacto.
Cabe destacar que la implementación de la iniciativa requiere la homogeneización de los controladores semafóricos, la sincronización de los ciclos de tiempo y la instalación de sistemas de detección vehicular para monitorear el funcionamiento en tiempo real.
En ese sentido, teniendo en cuenta que el área conflictiva del corredor se encuentra entre las calles 501 y 511, a la altura de la localidad de Gonnet, el Municipio planifica una optimización en la configuración de los planes y tiempos de los semáforos.
Cabe destacar que la onda verde en Camino Centenario se enmarca en el Plan de Modernización de 200 cruces semafóricos, que contempla la renovación tecnológica en áreas de conflictos de tránsito de toda la ciudad, y forma parte de un plan integral que alcanzará además a Camino General Belgrano y avenida 60. Además, se ejecutaron similares tareas sobre Avenida 44.
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas.
