Discutió con su pareja, la baleó y escapó en La Plata

El terrible episodio de violencia de género ocurrió en la zona oeste de La Plata. La víctima está internada en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero
Escuchar esta nota
Un grave episodio de violencia se registró esta mañana en la zona oeste de La Plata, cuando una mujer de 36 años fue baleada en el rostro con un arma de fabricación casera tras una discusión con su pareja en la localidad de San Carlos.
El terrible ocurrió hoy en una vivienda ubicada en la calle 148 entre 50 y 52, cuando según el testimonio de una amiga de la víctima a la policía, habría mantenido una fuerte discusión con su pareja y luego le disparó con un arma tipo “tumbera” antes de darse a la fuga. Alertados por un llamado al 911, oficiales del Comando de Patrullas La Plata llegaron al lugar y trasladaron de urgencia a la mujer al hospital.
Según fuentes policiales que accedió EL DIA, contaron que la víctima permanece internada en terapia intensiva en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, aunque los médicos confirmaron que se encuentra fuera de peligro.
Luego, la Fiscalía N°5, a cargo del fiscal Juan Menucci, dispuso un allanamiento de urgencia en el domicilio del implicado. Si bien el implicado no fue encontrado, la Policía logró secuestrar el arma casera utilizada en el ataque y un cartucho calibre 12/70.
La víctima ingresó consciente y fue intervenida quirúrgicamente; según la médica Díaz Cousillas, permanece en observación, sedada y bajo asistencia en terapia intensiva. Por último, el acusado continúa prófugo y es intensamente buscado por la Policía, mientras la causa fue caratulada como “Tentativa de homicidio”.
