Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Hoy pedí la tarjeta gratis con el diario EL DIA

Policiales

Discutió con su pareja, la baleó y escapó en La Plata

El terrible episodio de violencia de género ocurrió en la zona oeste de La Plata. La víctima está internada en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero

Discutió con su pareja, la baleó y escapó en La Plata
21 de Agosto de 2025 | 13:47

Escuchar esta nota

Un grave episodio de violencia se registró esta mañana en la zona oeste de La Plata, cuando una mujer de 36 años fue baleada en el rostro con un arma de fabricación casera tras una discusión con su pareja en la localidad de San Carlos.

El terrible ocurrió hoy en una vivienda ubicada en la calle 148 entre 50 y 52, cuando según el testimonio de una amiga de la víctima a la policía, habría mantenido una fuerte discusión con su pareja y luego le disparó con un arma tipo “tumbera” antes de darse a la fuga. Alertados por un llamado al 911, oficiales del Comando de Patrullas La Plata llegaron al lugar y trasladaron de urgencia a la mujer al hospital.

Según fuentes policiales que accedió EL DIA, contaron que la víctima permanece internada en terapia intensiva en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, aunque los médicos confirmaron que se encuentra fuera de peligro.

Luego, la Fiscalía N°5, a cargo del fiscal Juan Menucci, dispuso un allanamiento de urgencia en el domicilio del implicado. Si bien el implicado no fue encontrado, la Policía logró secuestrar el arma casera utilizada en el ataque y un cartucho calibre 12/70.

La víctima ingresó consciente y fue intervenida quirúrgicamente; según la médica Díaz Cousillas, permanece en observación, sedada y bajo asistencia en terapia intensiva. Por último, el acusado continúa prófugo y es intensamente buscado por la Policía, mientras la causa fue caratulada como “Tentativa de homicidio”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo mortal

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Terror en Avellaneda: el impactante video del momento en que un hincha de la U cae al vacío

Gimnasia vs San Martín (SJ): volvería Silva Torrejón y Orfila evalúa cambiar el esquema táctico

Tras la ciclogénesis, en La Plata sale el sol pero ¿vuelven las lluvias?: día por día, cómo sigue el tiempo

Qué se sabe del hombre que cayó de un edificio del centro de La Plata: "Dio señales"

Denuncia penal a un procurador de La Plata por vender “espejitos de colores”

Un dato dispara alarmas en Provincia
+ Leidas

VIDEOS Y FOTOS.- Infierno en Avellaneda: batalla campal, heridos graves y más de 90 detenidos en Independiente Vs. la "U" de Chile

Un dato dispara alarmas en Provincia

Estudiantes vs Flamengo: cuándo se juegan los cuartos, dónde se define la serie y las estrellas del Mengao

VIDEO. Caos, heridos graves y una noche de terror: Independiente vs U. de Chile, suspendido

Qué se sabe del hombre que cayó de un edificio del centro de La Plata: "Dio señales"

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Estudiantes sufrió mucho pero igual se metió en cuartos de final de la Copa Libertadores

Tras la ciclogénesis, en La Plata sale el sol pero ¿vuelven las lluvias?: día por día, cómo sigue el tiempo
Últimas noticias de Policiales

Múltiples allanamientos por venta de drogas en Villa Elvira

Fentanilo mortal: revocan de la querella al Ministerio de Salud de Nación por "posible existencia de intereses"

Familiares de fallecidos por el fentanilo contaminado aseguran que "vamos a fondo": los Furfaro declaran en La Plata

Cristian Graf rompió el silencio y habló sobre el asesinato en Coghlan

La Ciudad
EN IMÁGENES.- Así avanza la reconstrucción del Parque Saavedra de La Plata
Una protesta de manteros complicaba el tránsito en distintos puntos del Centro
Provincia autorizó un aumento a las jubilaciones y pensiones mínimas que paga el IPS
La Plata, al ritmo de la Pachamama: finde de música, feria y celebración con la "Posta Querandíes"
VIDEO. Un caballo suelto cruzó Centenario y sorprendió a los vecinos de City Bell
Espectáculos
VIDEO. A Eduardo Feinmann lo golpearon en la puerta de la radio: quién es el dirigente sindical que lo atacó
¡Bombazo de Wanda Nara! ¿La China Suárez embarazada de Mauro Icardi?
Divorcio millonario: una verdadera fortuna en juego por la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis
Nicolás Vázquez vs Gimena Accardi: los detalles de la firma del divorcio y la separación de bienes
Sorpresivo regreso: nuevo romance entre Fito Páez y Julia Mengolini, tras su reciente separación
Deportes
Desde adentro, el relato de un platense sobre el infierno en Independiente: "Alguien dijo 'dejalos que se maten'"
Conmebol eliminó de los torneos a Independiente y Universidad de Chile hasta 2028
VIDEO.- Habló Bebote Álvarez: apuntó contra todos y dijo que "fue una locura" lo que pasó
Brasil pidió "que se investigue" la barbarie en Avellaneda y reclamó por un "fútbol seguro e inclusivo"
El hincha de la "U" que cayó de la tribuna, muy grave: uno por uno, la salud de los chilenos heridos en Avellaneda
Información General
La ANMAT prohibió el uso y la venta de comprimidos para bajar de peso
Conocé el listado final a residencias 2025: puntos extra para quienes estudiaron en el país
Colegio de Terapia Ocupacional lanza auditorías en toda la provincia para frenar el ejercicio ilegal
Plazos fijos, cuánto hay que depositar hoy para ganar $1.000.000 en 30 días: las mejores tasas
Gripe aviar en el país: frenan exportaciones avícolas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla