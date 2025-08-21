Provincia autorizó un aumento a las jubilaciones y pensiones mínimas que paga el IPS

El Gobierno bonaerense dispuso un incremento en los haberes mínimos previsionales que lo ubica en $230.000, según lo establecido en el Decreto 2066/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial.

Entre los considerandos de la norma se señala que la mejora se enmarca "en las políticas sociales implementadas" por la Provincia, y que dicho aumento "obedede a la necesidad de armonizar las políticas previsionales con la política salarial delineada" por la administración provincial.

Por eso establece que a partir del 1º de abril de 2025 el monto del haber mínimo total de las jubilaciones y pensiones contributivas que otorga el Instituto de Previsión Social (IPS) será de $230.000, por lo cual, también a partir de esa fecha, "el haber previsional mínimo asciende a la suma de $138.000 y la compensación especial complementaria a $92.000".

Esto implica que los jubilados y pensionados que perciben la mínima a través del IPS cobrarán con retroactividad tanto la suba como los proporcionales adeudados, y que el incremento ya se verá reflejado a partir del cobro de sus haberes en el mes de septiembre.