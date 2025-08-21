Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Gobierno intervino la Agencia de Discapacidad y designó a Alejandro Vilches

El Gobierno intervino la Agencia de Discapacidad y designó a Alejandro Vilches
21 de Agosto de 2025 | 15:33

El Gobierno anunció esta tarde la intervención en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) luego de haber desplazado al ex director Diego Spagnuolo por un supuesto pedido de coimas en ese organismo.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, indicó que se designó como interventor al doctor Alejandro Alberto Vilches, médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada y que actualmente desempeña el cargo de Secretario de Gestión Sanitaria.

Francos, tras la salida de Spagnuolo: "No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario"

En medio del escándalo por los audios que denuncian una presunta red de coimas en la compra de medicamentos, el presidente Javier Milei despidió en la madrugada de este jueves a Diego Spagnuolo, el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y uno de los principales funcionarios implicados en las grabaciones.

Revuelo por un pedido de coimas: echarían al titular de Discapacidad

Según se supo, el comunicado de la Vocería Presidencial calificó la remoción como una medida "preventiva" y la justificó "frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral".

Tras la destitución de Spagnuolo, el Gobierno anunció que el organismo quedará bajo la órbita de la cartera sanitaria mientras se designa un nuevo responsable para garantizar la continuidad de su funcionamiento.

