El Gobierno intervino la Agencia de Discapacidad y designó a Alejandro Vilches

Fentanilo mortal: revocan de la querella al Ministerio de Salud de Nación por "posible existencia de intereses"
El Gobierno anunció esta tarde la intervención en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) luego de haber desplazado al ex director Diego Spagnuolo por un supuesto pedido de coimas en ese organismo.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, indicó que se designó como interventor al doctor Alejandro Alberto Vilches, médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada y que actualmente desempeña el cargo de Secretario de Gestión Sanitaria.
En medio del escándalo por los audios que denuncian una presunta red de coimas en la compra de medicamentos, el presidente Javier Milei despidió en la madrugada de este jueves a Diego Spagnuolo, el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y uno de los principales funcionarios implicados en las grabaciones.
Según se supo, el comunicado de la Vocería Presidencial calificó la remoción como una medida "preventiva" y la justificó "frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral".
Tras la destitución de Spagnuolo, el Gobierno anunció que el organismo quedará bajo la órbita de la cartera sanitaria mientras se designa un nuevo responsable para garantizar la continuidad de su funcionamiento.
