La Reserva de Gimnasia perdió su invicto ante San Martín en San Juan

La Reserva de Gimnasia dejó pasar una buena oportunidad de mantenerse cerca del puntero del Grupo B, Atlético Tucumán, al perder esta tarde por 1-0 ante San Martín, en San Juan, en partido válido por la sexta fecha del Torneo Proyección 2025.

El equipo dirigido por Fernando Zaniratto hizo un buen partido. A pesar de la derrota, se mostró siempre ambicioso ante un rival que pegó primero a través de Santiago Barrera, a los 28 minutos de la etapa inicial, y que después trabajó el partido a partir de la diferencia que casó casi de entrada.

En la parte complementaria se vio la mejor versión del Lobo, que salió decidido a encontrar el empate, generó algunas chances muy claras, pero no estuvo finos en los metros finales.

Con esta derrota (la primera en el torneo), Gimnasia quedó tercero en las posiciones del Grupo B del certamen con 11 puntos, detrás del líder, Atlético Tucumán (16) y del escolta, Rosario Central (12).

Gimnasia salió a la cancha con esta formación: Julián Kadijevic; Gonzalo González, Juan Cruz Cortazzo, Alejo Gelsomino y Thomas Mielniczuk; Pablo Aguiar, Nicolás Barros Schelotto, Leonel Troncoso y Santiago Villarreal; Santino López García y Jorge De Asís.

La próxima presentación de la Reserva mens sana por el Proyección 2025 será el jueves 28 de este mes, cuando reciba en Estancia Chica nada menos que al sorprendente líder de la competencia, Atlético Tucumán, que en esta jornada empató 1-1 con Talleres y cortó una racha de cinco victorias al hilo.

MÁS RESULTADOS

La sexta jornada del Torneo Proyección 2025, continuó hoy, tuvo además los siguientes resultados: Independiente 2, Platense 1; Argentinos Juniors 4, Racing 2; Tigre 3, Independiente Rivadavia 3 y Barracas Central 2, Defensa y Justicia 1.

Mañana van a jugar Lanús vs. River; Deportivo Riestra vs. Sarmiento; Unión vs. Huracán y Colón vs. Newell´s.