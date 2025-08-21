Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Hoy pedí la tarjeta gratis con el diario EL DIA

La Ciudad

EN IMÁGENES.- Así avanza la reconstrucción del Parque Saavedra de La Plata

Ya se retiró el monumento a Cornelio Saavedra para su puesta en valor, comenzaron las tareas de levantamiento de veredas y finalizó el cerramiento perimetral

EN IMÁGENES.- Así avanza la reconstrucción del Parque Saavedra de La Plata
21 de Agosto de 2025 | 13:49

Escuchar esta nota

Como parte de la puesta en valor del Parque Saavedra, la Municipalidad de La Plata retiró el monumento a Cornelio Saavedra para su restauración, avanza con el levantamiento de veredas para concretar su recambio y finalizó el cerramiento perimetral.

El proyecto incluye también la construcción de un nuevo sendero peatonal sobre el camino central de la avenida 66, respetando la traza actual y reforzando el eje que conecta los distintos sectores del predio.

Por otra parte, contempla el cierre definitivo de la dársena de estacionamiento sobre calle 14, que pasará a ser de uso peatonal, ampliando la superficie verde y mejorando la seguridad del entorno, y la creación de áreas de descanso con nuevo mobiliario, iluminación y vegetación.

Asimismo, se incluirá una vereda perimetral que rodeará todo el parque, con rampas de accesibilidad en los cruces y en la rambla frente al Hospital de Niños, y se renovarán los juegos infantiles, con nuevos elementos lúdicos y piso de caucho.

La intervención prevé 8.500 metros cuadrados de nuevos solados y una fuerte apuesta a la parquización con la puesta en valor del patrimonio forestal existente y la incorporación de especies nativas.

La obra también alcanzará a la pérgola histórica, que será restaurada; al mobiliario urbano, con bancos, cestos y bicicleteros nuevos; y a la iluminación, con artefactos renovados para garantizar mayor seguridad y permitir el uso nocturno del parque.

LE PUEDE INTERESAR

Una protesta de manteros complicaba el tránsito en distintos puntos del Centro

LE PUEDE INTERESAR

Provincia autorizó un aumento a las jubilaciones y pensiones mínimas que paga el IPS

La restauración del parque se enmarca en el Plan de Recuperación del Espacio Público impulsado por la gestión del intendente Julio Alak, que ya permitió concretar mejoras en espacios centrales de la ciudad como en las plazas San Martín, Rocha e Italia, la Plaza de la Madre de Los Hornos y el Pasaje Dardo Rocha, entre otros.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo mortal

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Terror en Avellaneda: el impactante video del momento en que un hincha de la U cae al vacío

Gimnasia vs San Martín (SJ): volvería Silva Torrejón y Orfila evalúa cambiar el esquema táctico

Tras la ciclogénesis, en La Plata sale el sol pero ¿vuelven las lluvias?: día por día, cómo sigue el tiempo

Qué se sabe del hombre que cayó de un edificio del centro de La Plata: "Dio señales"

Denuncia penal a un procurador de La Plata por vender “espejitos de colores”

Un dato dispara alarmas en Provincia
+ Leidas

VIDEOS Y FOTOS.- Infierno en Avellaneda: batalla campal, heridos graves y más de 90 detenidos en Independiente Vs. la "U" de Chile

Un dato dispara alarmas en Provincia

Estudiantes vs Flamengo: cuándo se juegan los cuartos, dónde se define la serie y las estrellas del Mengao

VIDEO. Caos, heridos graves y una noche de terror: Independiente vs U. de Chile, suspendido

Qué se sabe del hombre que cayó de un edificio del centro de La Plata: "Dio señales"

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Estudiantes sufrió mucho pero igual se metió en cuartos de final de la Copa Libertadores

Tras la ciclogénesis, en La Plata sale el sol pero ¿vuelven las lluvias?: día por día, cómo sigue el tiempo
Últimas noticias de La Ciudad

Una protesta de manteros complicaba el tránsito en distintos puntos del Centro

Provincia autorizó un aumento a las jubilaciones y pensiones mínimas que paga el IPS

La Plata, al ritmo de la Pachamama: finde de música, feria y celebración con la "Posta Querandíes"

VIDEO. Un caballo suelto cruzó Centenario y sorprendió a los vecinos de City Bell
Deportes
Desde adentro, el relato de un platense sobre el infierno en Independiente: "Alguien dijo 'dejalos que se maten'"
VIDEO.- Habló Bebote Álvarez: apuntó contra todos y dijo que "fue una locura" lo que pasó
Brasil pidió "que se investigue" la barbarie en Avellaneda y reclamó por un "fútbol seguro e inclusivo"
El hincha de la "U" que cayó de la tribuna, muy grave: uno por uno, la salud de los chilenos heridos en Avellaneda
Partido cancelado ¿y ambos eliminados?: la posible sanción de CONMEBOL por Independiente - U de Chile
Policiales
Múltiples allanamientos por venta de drogas en Villa Elvira
Fentanilo mortal: revocan de la querella al Ministerio de Salud de Nación por "posible existencia de intereses"
Familiares de fallecidos por el fentanilo contaminado aseguran que "vamos a fondo": los Furfaro declaran en La Plata
Cristian Graf rompió el silencio y habló sobre el asesinato en Coghlan
Barbarie en Avellaneda: la Provincia le apuntó a Independiente y Conmebol por los incidentes
Espectáculos
¡Bombazo de Wanda Nara! ¿La China Suárez embarazada de Mauro Icardi?
Divorcio millonario: una verdadera fortuna en juego por la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis
Nicolás Vázquez vs Gimena Accardi: los detalles de la firma del divorcio y la separación de bienes
Sorpresivo regreso: nuevo romance entre Fito Páez y Julia Mengolini, tras su reciente separación
Particular opinión de Graciela Alfano sobre la infidelidad de Gimena Accardi: “Es fabuloso”
Información General
La ANMAT prohibió el uso y la venta de comprimidos para bajar de peso
Conocé el listado final a residencias 2025: puntos extra para quienes estudiaron en el país
Colegio de Terapia Ocupacional lanza auditorías en toda la provincia para frenar el ejercicio ilegal
Plazos fijos, cuánto hay que depositar hoy para ganar $1.000.000 en 30 días: las mejores tasas
Gripe aviar en el país: frenan exportaciones avícolas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla