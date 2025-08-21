EN IMÁGENES.- Así avanza la reconstrucción del Parque Saavedra de La Plata

Como parte de la puesta en valor del Parque Saavedra, la Municipalidad de La Plata retiró el monumento a Cornelio Saavedra para su restauración, avanza con el levantamiento de veredas para concretar su recambio y finalizó el cerramiento perimetral.

El proyecto incluye también la construcción de un nuevo sendero peatonal sobre el camino central de la avenida 66, respetando la traza actual y reforzando el eje que conecta los distintos sectores del predio.

Por otra parte, contempla el cierre definitivo de la dársena de estacionamiento sobre calle 14, que pasará a ser de uso peatonal, ampliando la superficie verde y mejorando la seguridad del entorno, y la creación de áreas de descanso con nuevo mobiliario, iluminación y vegetación.

Asimismo, se incluirá una vereda perimetral que rodeará todo el parque, con rampas de accesibilidad en los cruces y en la rambla frente al Hospital de Niños, y se renovarán los juegos infantiles, con nuevos elementos lúdicos y piso de caucho.

La intervención prevé 8.500 metros cuadrados de nuevos solados y una fuerte apuesta a la parquización con la puesta en valor del patrimonio forestal existente y la incorporación de especies nativas.

La obra también alcanzará a la pérgola histórica, que será restaurada; al mobiliario urbano, con bancos, cestos y bicicleteros nuevos; y a la iluminación, con artefactos renovados para garantizar mayor seguridad y permitir el uso nocturno del parque.

La restauración del parque se enmarca en el Plan de Recuperación del Espacio Público impulsado por la gestión del intendente Julio Alak, que ya permitió concretar mejoras en espacios centrales de la ciudad como en las plazas San Martín, Rocha e Italia, la Plaza de la Madre de Los Hornos y el Pasaje Dardo Rocha, entre otros.