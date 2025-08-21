EN IMÁGENES.- Así avanza la reconstrucción del Parque Saavedra de La Plata

Fentanilo mortal: revocan de la querella al Ministerio de Salud de Nación por "posible existencia de intereses"
Fentanilo mortal: revocan de la querella al Ministerio de Salud de Nación por "posible existencia de intereses"
Milei: "Tenemos un Congreso secuestrado por el kirchnerismo"
VIDEO. Como en la cárcel: así los barras golpearon a chilenos y los obligaron a pedir perdón desnudos
VIDEO. Interna en Fuerza Patria y crítica desde La Cámpora a Kicillof
Conocé el listado final a residencias 2025: puntos extra para quienes estudiaron en el país
Una protesta de manteros complicaba el tránsito en distintos puntos del Centro
Qué se sabe del hombre que cayó de un edificio del centro de La Plata: "Dio señales"
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Estudiantes vs Flamengo: cuándo se juegan los cuartos, dónde se define la serie y las estrellas del Mengao
Gimnasia vs San Martín (SJ): volvería Silva Torrejón y Orfila evalúa cambiar el esquema táctico
Francos, tras la salida de Spagnuolo: "No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario"
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
VIDEO. Un caballo suelto cruzó Centenario y sorprendió a los vecinos de City Bell
¡Bombazo de Wanda Nara! ¿La China Suárez embarazada de Mauro Icardi?
Nicolás Vázquez vs Gimena Accardi: los detalles de la firma del divorcio y la separación de bienes
La ANMAT prohibió el uso y la venta de comprimidos para bajar de peso
Tras la ciclogénesis, en La Plata sale el sol pero ¿vuelven las lluvias?: día por día, cómo sigue el tiempo
¿Paso o no paso? El nuevo semáforo de La Plata que ya encendió dudas de automovilistas
Denuncia penal a un procurador de La Plata por vender “espejitos de colores”
Enrique Otero: “Vamos a poner un freno a los abusos del poder”
Cristian Graf rompió el silencio y habló sobre el asesinato en Coghlan
Jueves sin clases en colegios y facultades de la UNLP por otro paro docente
La Plata, al ritmo de la Pachamama: finde de música, feria y celebración con la "Posta Querandíes"
Recordando a las víctimas del terrorismo: un día para no olvidar
Divorcio millonario: una verdadera fortuna en juego por la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis
Sorpresivo regreso: nuevo romance entre Fito Páez y Julia Mengolini, tras su reciente separación
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ya se retiró el monumento a Cornelio Saavedra para su puesta en valor, comenzaron las tareas de levantamiento de veredas y finalizó el cerramiento perimetral
Escuchar esta nota
Como parte de la puesta en valor del Parque Saavedra, la Municipalidad de La Plata retiró el monumento a Cornelio Saavedra para su restauración, avanza con el levantamiento de veredas para concretar su recambio y finalizó el cerramiento perimetral.
El proyecto incluye también la construcción de un nuevo sendero peatonal sobre el camino central de la avenida 66, respetando la traza actual y reforzando el eje que conecta los distintos sectores del predio.
Por otra parte, contempla el cierre definitivo de la dársena de estacionamiento sobre calle 14, que pasará a ser de uso peatonal, ampliando la superficie verde y mejorando la seguridad del entorno, y la creación de áreas de descanso con nuevo mobiliario, iluminación y vegetación.
Asimismo, se incluirá una vereda perimetral que rodeará todo el parque, con rampas de accesibilidad en los cruces y en la rambla frente al Hospital de Niños, y se renovarán los juegos infantiles, con nuevos elementos lúdicos y piso de caucho.
La intervención prevé 8.500 metros cuadrados de nuevos solados y una fuerte apuesta a la parquización con la puesta en valor del patrimonio forestal existente y la incorporación de especies nativas.
La obra también alcanzará a la pérgola histórica, que será restaurada; al mobiliario urbano, con bancos, cestos y bicicleteros nuevos; y a la iluminación, con artefactos renovados para garantizar mayor seguridad y permitir el uso nocturno del parque.
La restauración del parque se enmarca en el Plan de Recuperación del Espacio Público impulsado por la gestión del intendente Julio Alak, que ya permitió concretar mejoras en espacios centrales de la ciudad como en las plazas San Martín, Rocha e Italia, la Plaza de la Madre de Los Hornos y el Pasaje Dardo Rocha, entre otros.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí