Se conoció el parte médico de Eric Meza: por cuánto tiempo lo pierde Estudiantes

Tras los estudios correspondientes, se conoció la lesión de Eric Meza. Eduardo Domínguez no podrá contar con él para los próximos encuentros y apuestan a su regreso para los cuartos de final de Copa Libertadores.

“Luego de los estudios realizados se constató que Eric Meza sufrió una lesión muscular grado 2 central en el bíceps femoral derecho”, indicó el cuerpo médico de Estudiantes.

Por ello, se estima que su recuperación puede llevar entre 3 y 6 semanas, dependiendo de su evolución. Los partidos para los que quedará relegado son contra Aldosivi en UNO y de visitante con Central Córdoba.

Según su estado físico, Eduardo Domínguez tampoco contaría con él para la fecha 8 del Torneo Apertura contra River. El partido de ida por cuartos de final de Copa Libertadores contra Flamengo sería el 16 de septiembre.