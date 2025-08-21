Habilitaron la onda verde en Camino Centenario: qué tramo comprende y cuál es la velocidad máxima
Habilitaron la onda verde en Camino Centenario: qué tramo comprende y cuál es la velocidad máxima
Los senadores volverán a tener un aumento y cobrarán más de $10 millones
Fentanilo mortal: revocan de la querella al Ministerio de Salud de Nación por "posible existencia de intereses"
Anuncian el comienzo de la obra de la bajada City Bell de la Autopista La Plata
El Gobierno intervino la Agencia de Discapacidad y designó a Alejandro Vilches
EN IMÁGENES.- Así avanza la reconstrucción del Parque Saavedra de La Plata
Audiencia definitoria en la antesala del juicio por el crimen del docente en La Plata
Senado: debaten el financiamiento de universidades y hospitales pediátricos
Milei: "Tenemos un Congreso secuestrado por el kirchnerismo"
VIDEO. A Feinmann lo golpearon en la puerta de la radio: quién es el dirigente sindical que lo atacó
Provincia autorizó un aumento a las jubilaciones y pensiones mínimas que paga el IPS
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
El final definitivo: Gime Accardi y Nico Vázquez firmaron el divorcio en medio del escándalo
El Polaco fue internado de urgencia y se pierde el viaje de egresados de su hija: cómo está su salud
Caso Mieres: el tercer sospechoso por el crimen se negó a declarar
La muerte de Matthew Perry: una historia de terror que tiene a su villana: la Reina de la ketamina
Conocé el listado final a residencias 2025: puntos extra para quienes estudiaron en el país
Estudiantes vs Flamengo: cuándo se juegan los cuartos, dónde se define la serie y las estrellas del Mengao
Conmebol desmintió el comunicado con duras sanciones para Independiente y Universidad de Chile
Fiesta Tricolor en Plaza Moreno de las colectividades colombiana, ecuatoriana y venezolana
La Plata, al ritmo de la Pachamama: finde de música, feria y celebración con la "Posta Querandíes"
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Una protesta de manteros complicaba el tránsito en distintos puntos del Centro
EE UU aplicará un arancel del 15% a los autos y a los productos farmacéuticos europeos
¡No alcanzan las velitas! La mujer más longeva del mundo cumple 116 años
Crisis en la UCR: ahora se partió el bloque de senadores bonaerense
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Este jueves, los tribunales del fuero penal de La Plata fueron escenario de una audiencia clave por el homicidio del docente Sergio D'Alessandro. El juicio, que tiene como único imputado a un joven, hasta el momento no tiene definida una fecha y se desarrollará a través del sistema de jurado.
D’Alessandro, de 55 años, fue atacado por dos motochorros en diciembre de 2023, en la esquina de 63 y 145, en Los Hornos. En base a lo que reconstruyeron los investigadores, el profesor aceleró al sentir que lo seguían y uno de los delincuentes disparó, alcanzándolo en la espalda. El impacto dejó severas secuelas motoras y el docente falleció en septiembre de 2024, tras luchar nueve meses en hospitales de la región.
El único imputado en esta causa es Franco Mazza, de 18 años, acusado por “homicidio agravado criminis causa”, figura que contempla una pena máxima de prisión perpetua. Su detención fue decidida en una audiencia previa cuando se reunió con pruebas suficientes para llevarlo al debate oral.
Este jueves, en la audiencia definitoria, las partes implicadas presentaron las pruebas a integrar en el juicio. La fiscalía, representada por el fiscal Juan Pablo Caniggia, encabeza la acusación. A su vez, por parte de la familia de la víctima participará estuvieron los abogados Marcelo Botindari y Luisina Gliemmo; mientras que la defensa de Mazza se encuentra en manos del letrado Luis Rivera.
Aquel 17 de diciembre de 2023, D’Alessandro fue interceptado por dos motochorros armados que le exhibieron el arma de fuego para intimidarlo en 63 y 145. En esos momentos, la víctima -que circulaba en su auto Chevrolet Agile gris- aceleró para escapar. Al ver que la víctima intentaba huír, uno de los delincuentes le disparó tres veces al auto: uno de los tiros impactó en la parte baja de la espalda del docente, hizo que perdiera el control del vehículo y chocara de frente contra la pared de una casa ubicada en la esquina.
Desde aquel día y durante nueve meses, Sergio D’Alessandro peleó por su vida pero las “secuelas gravísimas” que sufrió por los disparos derivaron en su lamentable deceso. Fueron sus propios familiares que ayer comunicaron que el docente murió a las 7 de la mañana, después de pasar varios días de la última semana con serias complicaciones a su cuadro general.
LE PUEDE INTERESAR
Caso Mieres: el tercer sospechoso por el crimen se negó a declarar
LE PUEDE INTERESAR
Discutió con su pareja, la baleó y escapó en La Plata
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí