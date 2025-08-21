Audiencia definitoria en la antesala del juicio por el crimen del docente en La Plata

Este jueves, los tribunales del fuero penal de La Plata fueron escenario de una audiencia clave por el homicidio del docente Sergio D'Alessandro. El juicio, que tiene como único imputado a un joven, hasta el momento no tiene definida una fecha y se desarrollará a través del sistema de jurado.

D’Alessandro, de 55 años, fue atacado por dos motochorros en diciembre de 2023, en la esquina de 63 y 145, en Los Hornos. En base a lo que reconstruyeron los investigadores, el profesor aceleró al sentir que lo seguían y uno de los delincuentes disparó, alcanzándolo en la espalda. El impacto dejó severas secuelas motoras y el docente falleció en septiembre de 2024, tras luchar nueve meses en hospitales de la región.

El único imputado en esta causa es Franco Mazza, de 18 años, acusado por “homicidio agravado criminis causa”, figura que contempla una pena máxima de prisión perpetua. Su detención fue decidida en una audiencia previa cuando se reunió con pruebas suficientes para llevarlo al debate oral.

Este jueves, en la audiencia definitoria, las partes implicadas presentaron las pruebas a integrar en el juicio. La fiscalía, representada por el fiscal Juan Pablo Caniggia, encabeza la acusación. A su vez, por parte de la familia de la víctima participará estuvieron los abogados Marcelo Botindari y Luisina Gliemmo; mientras que la defensa de Mazza se encuentra en manos del letrado Luis Rivera.

El crimen del profesor D'alessandro

Aquel 17 de diciembre de 2023, D’Alessandro fue interceptado por dos motochorros armados que le exhibieron el arma de fuego para intimidarlo en 63 y 145. En esos momentos, la víctima -que circulaba en su auto Chevrolet Agile gris- aceleró para escapar. Al ver que la víctima intentaba huír, uno de los delincuentes le disparó tres veces al auto: uno de los tiros impactó en la parte baja de la espalda del docente, hizo que perdiera el control del vehículo y chocara de frente contra la pared de una casa ubicada en la esquina.

Desde aquel día y durante nueve meses, Sergio D’Alessandro peleó por su vida pero las “secuelas gravísimas” que sufrió por los disparos derivaron en su lamentable deceso. Fueron sus propios familiares que ayer comunicaron que el docente murió a las 7 de la mañana, después de pasar varios días de la última semana con serias complicaciones a su cuadro general.