Múltiples allanamientos por venta de drogas en Villa Elvira

En las últimas horas, la Policía bonaerense, a través de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas La Plata, llevó adelante una serie de allanamientos que derivaron en la detención de tres personas acusadas de integrar una banda dedicada a la venta de drogas al menudeo.
Según fuentes policiales que accedió EL DIA, los operativos, calificados como de “alto riesgo”, se realizaron en 122 entre 613 y 614, incluyendo un kiosco y varias viviendas utilizadas como puntos de venta. La investigación comenzó en mayo pasado e incluyó tareas de inteligencia encubiertas, seguimientos y fotografías que permitieron identificar a los presuntos vendedores y establecer la operatoria.
La fiscalía solicitó las órdenes de allanamiento al Juzgado de Garantías, las mismas fueron ejecutadas en la tarde-noche del miércoles. Además de los tres registros principales, se efectuó un cuarto operativo de urgencia luego de que una de las investigadas intentara escapar ingresando a una finca lindante.
En los operativos, la Policía secuestró 108 envoltorios de cocaína con un pesaje total de 103 gramos y cinco teléfonos celulares, elementos que refuerzan la hipótesis de la comercialización.
Por último, los tres detenidos quedaron imputados por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en el marco del artículo 5, inciso C, de la Ley 23.737.
