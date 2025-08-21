El final definitivo: Gime Accardi y Nico Vázquez firmaron el divorcio en medio del escándalo

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi se encuentran en el ojo de la tormenta mediática y en un difícil contexto, concluyeron su acuerdo de divorcio esta mañana, de mutuo acuerdo y con la emoción a flor de piel.

Luego de que Accardi confesó su infidelidad con Vázquez, el protagonista de Rocky informó que ya habían iniciado el proceso legal y hace algunas horas, ambos vivieron un momento “muy movilizante” durante la firma de papeles, según señaló el periodista Fede Flowers.

Los mismo trascendidos indicaron que los actores llegaron juntos a finalizar con el trámite que rompe su vínculo ante la ley. Ésta imágen condice con las palabras de ambos en sus respectivas declaraciones anteriores en donde se mostraron amor y respeto mutuo.

Los trascendidos también indican que las divisiones materiales serán “en buenos términos” porque separarán todo a la mitad: ella se queda con la casa, él está viviendo en un departamento en Capital Federal que se compró este año. Además, considerarían mantener trabajos en conjunto.