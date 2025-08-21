VIDEO. A Eduardo Feinmann lo golpearon en la puerta de la radio: quién es el dirigente sindical que lo atacó

Fentanilo mortal: revocan de la querella al Ministerio de Salud de Nación por "posible existencia de intereses"
Fentanilo mortal: revocan de la querella al Ministerio de Salud de Nación por "posible existencia de intereses"
El gremialista actuó acompañado de su hijo y otro hombre, presuntamente vinculado al gremio farmacéutico
Escuchar esta nota
El periodista Eduardo Feinmann fue agredido a golpes este jueves al salir de Radio Mitre. Según contó, el sindicalista y candidato a diputado Marcelo Peretta lo amenazó y lo agredió, acompañado de su hijo y otro hombre presuntamente vinculado al gremio.
Aseguró que fue insultado y recibió golpes, además de que su auto resultó dañado. Y todo quedó registrado en imágenes que circulan en redes sociales y se pueden ver en esta nota.
Feinmann detalló que al salir del estudio fue sorprendido por Peretta -líder del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB)- quien lo esperaba en la vereda junto a su hijo -que filmaba toda la escena- y un tercero. "Fue una emboscada, vinieron de a tres a apretarme. Este tipo representa al sindicalismo violento y retrógrado que la Argentina no quiere más", expresó el conductor.
Los videos muestran cómo Peretta empuja a una agente policial, le propina una patada a Feinmann y golpea su automóvil. "Me duele más el nivel de violencia y la impunidad que el daño físico o material. Este señor debería estar preso", sostuvo el periodista, que ya realizó una exposición judicial y anunció que ampliará la denuncia por lesiones y daños.
En ese sentido el periodista confirmó que llevará el caso "hasta las últimas consecuencias" y pidió que el sindicalismo y la dirigencia política repudien el hecho. "Espero que la CGT y el resto de los gremios se pronuncien. La política también debería condenar este tipo de conductas", afirmó.
“Ahí está mi hijo, quiero que le digas por qué soy un garca, un chanta. Explicame qué tenés conmigo porque usás tu programa, que lo escucha todo el mundo, para bardearme todos los días; y yo jamás intercambié ninguna opinión con vos. Nunca me entrevistaste. ¿Qué tenés conmigo?“, arrancó diciendo Peretta. A lo que Feinmann le respondió: “Trabajaste con Mauro Viale”, para luego retirarse hacia la camioneta.
Como el candidato a diputado seguía, el periodista le preguntó: “¿Me viniste a amenazar?“. “No, quiero que me des explicación. Eduardo Feinmann, no te vine a amenazar, te vine a pedir explicaciones. Dame explicaciones de por qué me bardeás”, siguió Peretta, mientras Feinmann le decía “ninguna explicación”.
