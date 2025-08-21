Caso Maradona: rechazaron las recusaciones contra los jueces Gaig y Rolón

Los jueces Alberto Ortolani, Gonzalo Aquino y Marcela López Ramos rechazaron hoy las recusaciones contra los magistrados Alberto Gaig y Pablo Rolón que habían sido presentadas por la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los ocho acusados por la muerte de Diego Armando Maradona.

Según se supo, los funcionarios judiciales seguirán en el proceso que investiga el presunto homicidio simple con dolo eventual del astro argentino. Francisco Oneto y Julio Rivas formularon los pedidos de apartamientos al considerar que hubo un “interés anticipado” por parte de Gaig y Rolón luego de que concurrieran al sorteo del tribunal que asumió la reanudación del debate.

El juez Alberto Ortolani (miembro del Tribunal Oral en lo Criminal de San Isidro N°7 a cargo del proceso principal) fundamentó: “Para evitar el temor de parcialidad se debe ser lo suficientemente amplio en la apreciación, más allá de las causales de apartamiento o exclusión de los magistrados según la regulación de la ley procesal”.

En este sentido, argumentó que “se debe tener una visión constitucional del problema” y agregó que los motivos planteados en las recusaciones “no dan lugar, objetiva y razonablemente, a la existencia del temor de parcialidad alegado”.

Para el magistrado, “resulta imperioso remarcar que los supuestos de recusación no pueden ni deben constituir para las partes un instrumento para separar al juez natural interviniente del conocimiento de la causa”, mientras que remarcó que la audiencia “multipropósito” convocada por Gaig “no revela un interés particular y concreto sobre el resultado” de la investigación.

A su vez, en el caso de Rolón, los abogados de Luque “omiten incluso precisar de modo claro y concreto los motivos del apartamiento requerido” y únicamente “se limitan a afirmaciones vagas e imprecisas sobre la carga laboral del Tribunal al que pertenece, que no se corresponden con ningún hecho verificable ni con causal legal alguna”, agregó.

Ortolani calificó de “sistemático” y “poco riguroso” la utilización de las recusaciones ya que “atenta contra a la seriedad del proceso y erosiona la confianza pública en la justicia”, motivo por el que “la imparcialidad judicial se presume, y no puede ser debilitada por meras apariencias o especulaciones”.

Gonzalo Aquino (TOC N°1) adhirió a los fundamentos de Ortolani y ratificó la continuidad de Gaig y Rolón (reemplazante de Alejandro Lago por razones de salud) al frente del proceso, al tiempo que apuntó contra Oneto “por desplegar su rol de una manera enérgica”, se refirió a la utilización de un “lenguaje ofensivo” y un “exceso verbal”. En tanto, Marcela López Ramos (integrante del TOC N°5 y subrogante del TOC N°4) también confirmó la permanencia de los jueces y manifestó su “más sincera convicción”.

Además de Luque, los otros siete acusados por la muerte de Maradona son la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna, los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Madrid (irá a un juicio por jurados populare), su jefe, Mariano Perroni y la médica coordinadora de Swiss Medical durante la internación domiciliaria del ex entrenador en Tigre.