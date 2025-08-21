Grave denuncia de la novia de Rodrigo Rey sobre los incidentes en Avellaneda: "Las chicas de limpieza fueron obligadas"

El clan Furfaro y una jornada maratónica en La Plata para declarar por el fentanilo contaminado
El clan Furfaro y una jornada maratónica en La Plata para declarar por el fentanilo contaminado
La Plata: jugaba a la play, discutió con su suegro por la cena y lo atacó a puñaladas
Senado: desactivan los decretos de Milei que disolvía Vialidad Nacional y otros organismos
Habilitaron la onda verde en Camino Centenario: qué tramo comprende y cuál es la velocidad máxima
Tras el fallo a favor de Javier Milei, el conflicto judicial con Ian Moche lo resolverá la Cámara Federal de La Plata
La China Suárez rompió el silencio tras el anuncio del embarazo de Mauro Icardi: "Nuestro plan inmediato"
Provincia autorizó un aumento a las jubilaciones y pensiones mínimas que paga el IPS
Se conoció el parte médico de Eric Meza: por cuánto tiempo lo pierde Estudiantes
La Reserva de Gimnasia perdió su invicto ante San Martín en San Juan
Anuncian el comienzo de la obra de la bajada City Bell de la Autopista La Plata
Alerta por un tirador activo en el campus de la Universidad de Villanova, en Pensilvania
Megatoma de Los Hornos: la Provincia y la Comuna estudian medidas de urbanización
El Gobierno intervino la Agencia de Discapacidad y designó a Alejandro Vilches
EN IMÁGENES.- Así avanza la reconstrucción del Parque Saavedra de La Plata
Audiencia definitoria en la antesala del juicio por el crimen del docente en La Plata
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Caso Maradona: rechazaron las recusaciones contra los jueces Gaig y Rolón
Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se convirtieron en padres de una niña
Milei: "Tenemos un Congreso secuestrado por el kirchnerismo"
La muerte de Matthew Perry: una historia de terror que tiene a su villana: la Reina de la ketamina
VIDEO. A Feinmann lo golpearon en la puerta de la radio: quién es el dirigente sindical que lo atacó
Mercado Pago lanza tarjeta de crédito en Argentina, mientras tramita licencia bancaria
El final definitivo: Gime Accardi y Nico Vázquez firmaron el divorcio en medio del escándalo
El Polaco fue internado de urgencia y se pierde el viaje de egresados de su hija: cómo está su salud
Caso Mieres: el tercer sospechoso por el crimen se negó a declarar
Conocé el listado final a residencias 2025: puntos extra para quienes estudiaron en el país
Conmebol desmintió el comunicado con duras sanciones para Independiente y Universidad de Chile
Fiesta Tricolor en Plaza Moreno de las colectividades colombiana, ecuatoriana y venezolana
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La novia de Rodrigo Rey, arquero de Independiente, compartió una grave denuncia que le llegó a sus redes sociales, tras los incidentes que se desataron en el Libertadores de América por el torneo continental contra Universidad de Chile.
Los jugadores del Rojo manifestaron su apoyo a los hinchas y trabajadores del estadio que debieron enfrentar los ataques desarrollados este miércoles por la noche en Avellaneda que terminaron con una decena de internados.
Lali Rey, pareja del guardameta, compartió en sus historias de Instagram testimonios que le acercaron quienes estuvieron en el lugar de los hechos, que incluyó una gravísima denuncia: “Tanto las chicas de limpieza como los chicos que estaban donde venden la comida fueron desnudados y obligados a hacer cosas que no quiero repetir”.
“Fracturaron a gente de la seguridad privada y a una de las chicas de la seguridad le cortaron el cuello”, agregó la mujer. En este sentido, Lali Rey confirmó que continuará visibilizando estas situación y advirtió: “Nadie tiene que dar la vida por los colores. Los abrazamos a todos, no hay consuelo después de esto”.
La mañana de este jueves se registró un emotivo reencuentro en el Aeropuerto de Santiago, donde decenas de familiares esperaban la llegada de los hinchas de Universidad de Chile que viajaron a Avellaneda para presenciar el partido frente a Independiente, suspendido por graves hechos de violencia en el estadio Libertadores de América.
Entre los testimonios recogidos por el medio chileno Mucho Gusto, Jadra, madre de Felipe, uno de los jóvenes que vivió la pesadilla en las tribunas, relató la angustia vivida durante las horas posteriores al caos: “No se lo doy a ninguna mamá esta angustia. No sabía lo que estaba pasando. Gracias a Dios a mi hijo no le pasó nada, pero por los demás compatriotas, una pena. Esto fue negligencia de la policía”.
El momento más conmovedor se produjo cuando Felipe apareció en el terminal aéreo y su madre estalló en llanto al abrazarlo, visiblemente afectada por la tensión acumulada. “Logré abrazar a mi bebé, que es lo único que quería. Gracias a Dios está bien él y todos sus amigos. Lo único que quiero es que esté en casa”, expresó entre lágrimas. Luego, con tono más relajado, agregó: “Y ahora, ‘jefe, vuelvo a trabajar’. Gracias a todos los que me preguntaron por él”.
Antes de finalizar el diálogo, Jadra envió un mensaje de apoyo a otras madres que atravesaron la misma situación: “Fuerza a todas las mamitas de la bullanguera que están pasando por esto, un momento tan difícil. Harta fuerza”. Cerró con una frase que resume el sentir de la hinchada azul: “Si no sufrimos, no somos la U”. El operativo de regreso continuará durante la jornada, mientras se espera una declaración oficial por parte de las autoridades del país trasandino respecto a la seguridad de los chilenos en eventos deportivos internacionales.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí