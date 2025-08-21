Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Grave denuncia de la novia de Rodrigo Rey sobre los incidentes en Avellaneda: "Las chicas de limpieza fueron obligadas"

Grave denuncia de la novia de Rodrigo Rey sobre los incidentes en Avellaneda: "Las chicas de limpieza fueron obligadas"
21 de Agosto de 2025 | 20:10

La novia de Rodrigo Rey, arquero de Independiente, compartió una grave denuncia que le llegó a sus redes sociales, tras los incidentes que se desataron en el Libertadores de América por el torneo continental contra Universidad de Chile. 

Los jugadores del Rojo manifestaron su apoyo a los hinchas y trabajadores del estadio que debieron enfrentar los ataques desarrollados este miércoles por la noche en Avellaneda que terminaron con una decena de internados. 

Lali Rey, pareja del guardameta, compartió en sus historias de Instagram testimonios que le acercaron quienes estuvieron en el lugar de los hechos, que incluyó una gravísima denuncia: “Tanto las chicas de limpieza como los chicos que estaban donde venden la comida fueron desnudados y obligados a hacer cosas que no quiero repetir”.

“Fracturaron a gente de la seguridad privada y a una de las chicas de la seguridad le cortaron el cuello”, agregó la mujer. En este sentido, Lali Rey confirmó que continuará visibilizando estas situación y advirtió: “Nadie tiene que dar la vida por los colores. Los abrazamos a todos, no hay consuelo después de esto”. 

Una madre chilena recibió entre lágrimas a su hijo

La mañana de este jueves se registró un emotivo reencuentro en el Aeropuerto de Santiago, donde decenas de familiares esperaban la llegada de los hinchas de Universidad de Chile que viajaron a Avellaneda para presenciar el partido frente a Independiente, suspendido por graves hechos de violencia en el estadio Libertadores de América.

Entre los testimonios recogidos por el medio chileno Mucho Gusto, Jadra, madre de Felipe, uno de los jóvenes que vivió la pesadilla en las tribunas, relató la angustia vivida durante las horas posteriores al caos: “No se lo doy a ninguna mamá esta angustia. No sabía lo que estaba pasando. Gracias a Dios a mi hijo no le pasó nada, pero por los demás compatriotas, una pena. Esto fue negligencia de la policía”.

El momento más conmovedor se produjo cuando Felipe apareció en el terminal aéreo y su madre estalló en llanto al abrazarlo, visiblemente afectada por la tensión acumulada. “Logré abrazar a mi bebé, que es lo único que quería. Gracias a Dios está bien él y todos sus amigos. Lo único que quiero es que esté en casa”, expresó entre lágrimas. Luego, con tono más relajado, agregó: “Y ahora, ‘jefe, vuelvo a trabajar’. Gracias a todos los que me preguntaron por él”.

Antes de finalizar el diálogo, Jadra envió un mensaje de apoyo a otras madres que atravesaron la misma situación: “Fuerza a todas las mamitas de la bullanguera que están pasando por esto, un momento tan difícil. Harta fuerza”. Cerró con una frase que resume el sentir de la hinchada azul: “Si no sufrimos, no somos la U”. El operativo de regreso continuará durante la jornada, mientras se espera una declaración oficial por parte de las autoridades del país trasandino respecto a la seguridad de los chilenos en eventos deportivos internacionales.

