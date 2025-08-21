Mercado Pago lanza tarjeta de crédito en Argentina, mientras tramita licencia bancaria

El clan Furfaro y una jornada maratónica en La Plata para declarar por el fentanilo contaminado
El clan Furfaro y una jornada maratónica en La Plata para declarar por el fentanilo contaminado
La Plata: jugaba a la play, discutió con su suegro por la cena y lo atacó a puñaladas
Senado: desactivan los decretos de Milei que disolvía Vialidad Nacional y otros organismos
Habilitaron la onda verde en Camino Centenario: qué tramo comprende y cuál es la velocidad máxima
Grave denuncia de la novia de Rodrigo Rey sobre los incidentes en Avellaneda: "Las chicas de limpieza fueron obligadas"
Tras el fallo a favor de Javier Milei, el conflicto judicial con Ian Moche lo resolverá la Cámara Federal de La Plata
La China Suárez rompió el silencio tras el anuncio del embarazo de Mauro Icardi: "Nuestro plan inmediato"
Provincia autorizó un aumento a las jubilaciones y pensiones mínimas que paga el IPS
River busca eliminar a Libertad para meterse en cuartos de la Copa
La Reserva de Gimnasia perdió su invicto ante San Martín en San Juan
La Reserva del Pincha goleó 4 a 1 a Aldosivi en City Bell y se mete en Playoffs
Anuncian el comienzo de la obra de la bajada City Bell de la Autopista La Plata
Alerta por un tirador activo en el campus de la Universidad de Villanova, en Pensilvania
Megatoma de Los Hornos: la Provincia y la Comuna estudian medidas de urbanización
El Gobierno intervino la Agencia de Discapacidad y designó a Alejandro Vilches
EN IMÁGENES.- Así avanza la reconstrucción del Parque Saavedra de La Plata
Audiencia definitoria en la antesala del juicio por el crimen del docente en La Plata
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Caso Maradona: rechazaron las recusaciones contra los jueces Gaig y Rolón
Se conoció el parte médico de Eric Meza: por cuánto tiempo lo pierde Estudiantes
Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se convirtieron en padres de una niña
Milei: "Tenemos un Congreso secuestrado por el kirchnerismo"
La muerte de Matthew Perry: una historia de terror que tiene a su villana: la Reina de la ketamina
VIDEO. A Feinmann lo golpearon en la puerta de la radio: quién es el dirigente sindical que lo atacó
Mercado Pago lanza tarjeta de crédito en Argentina, mientras tramita licencia bancaria
El final definitivo: Gime Accardi y Nico Vázquez firmaron el divorcio en medio del escándalo
El Polaco fue internado de urgencia y se pierde el viaje de egresados de su hija: cómo está su salud
Caso Mieres: el tercer sospechoso por el crimen se negó a declarar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Mercado Pago lanzó una tarjeta de crédito que estará disponible de manera gradual, a partir de las próximas semanas, para los usuarios de Argentina a través de la aplicación. Se trata de una tarjeta de crédito Mastercard que será gratuita y con beneficios entre los que se destacan 3 cuotas sin interés para compras en Mercado Libre.
De este modo, Mercado Pago suma un producto en el mercado local que ya tiene en funcionamiento en Brasil y en México, mientras espera la aprobación de la licencia para convertirse de fintech a banco, que requiere la aprobación del Banco Central (BCRA).
En esta primera etapa, la tarjeta podrá utilizarse para compras en pesos y próximamente estará disponible para consumos en moneda extranjera. Ariel Szarfsztejn, CEO de Mercado Libre, dijo que “en Argentina, 6 de cada 10 personas no tienen acceso a una tarjeta de crédito, lo que se debe principalmente a la falta de historial crediticio y a los altos costos de mantenimiento”.
“Hoy damos un paso importante para transformar esta realidad con la presentación de la primera tarjeta de crédito de Mercado Pago en el país: gratuita, simple y transparente. Una alternativa que se ofrecerá de forma paulatina a los usuarios desde la app en las próximas semanas y que busca hacer más accesible el financiamiento para impulsar el consumo y crear más oportunidades”, destacó.
Dijo que “el crédito es una herramienta poderosa que le permite a las personas crecer y alcanzar sus objetivos. Un crédito se puede convertir en la computadora que potencia el talento de un estudiante o en la heladera que un emprendedor necesita para abrir un restaurante”.
“Ya vimos un impacto enorme cuando lanzamos nuestra tarjeta en Brasil y en México, donde millones de personas accedieron a crédito por primera vez. Estoy convencido que en Argentina será igual. Este no es solo un producto. Es parte de nuestro compromiso por construir juntos el sistema financiero más inclusivo de América Latina”, agregó.
Mercado Pago informó que la tarjeta será física y virtual, con respaldo de la red Mastercard, y podrá ser usada en cualquier comercio o en tiendas online, con el beneficio de 3 cuotas sin interés para compras en Mercado Libre y pagos en comercios con QR para compras superiores a 30 mil pesos.
“El sólido crecimiento que tuvo nuestra cartera de crédito en el último año reafirma la necesidad de financiamiento que existe en Argentina. El lanzamiento de nuestra tarjeta de crédito es un paso fundamental para seguir reduciendo esa brecha e impulsar el consumo en el país”, aseguró Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre.
Según Invecq, en un contexto de creciente digitalización de los pagos, 6 de cada 10 argentinos no tiene acceso a una tarjeta de crédito y su uso se concentra en familias de mayores ingresos. Los históricos costos de administración de tarjeta y de mantenimiento de la cuenta, que rondan entre $8 mil y $55 mil pesos, han limitado su adopción.
De acuerdo al informe, Argentina tiene una penetración de tarjeta de crédito de 37,4% y la oportunidad de incluir a 6 millones de personas en el sistema crediticio, solo si alcanzara los mismos niveles de penetración de Brasil (54%). Ambos mercados se destacan por su crecimiento en la digitalización del dinero y tienen una economía con características similares, al igual que sus índices de informalidad.
“Con esta solución queremos acompañar a quienes hoy encuentran barreras en el sistema tradicional, ya sea por no tener historial crediticio o por no poder afrontar los costos de tener una tarjeta, y que ganen una mayor autonomía financiera”, señaló Alejandro Melhem, vicepresidente senior de Mercado Pago para Hispanoamérica.
La línea de financiamiento se define de forma personalizada. Para ello, se utiliza un modelo de scoring propio basado en inteligencia artificial que se nutre del análisis del comportamiento de los usuarios de la plataforma, entre otras variables.
“Esta innovación permite que personas sin historial crediticio puedan acceder a herramientas de financiamiento y que los montos de crédito sean acordes a sus capacidades de pago”, informó la empresa.
Paula Paschoal, Vicepresidente Ejecutiva de Desarrollo de Mercado para Latinoamérica de Mastercard, destacó que “nos entusiasma ver cómo esta tarjeta Mastercard trae más oportunidades para tantas personas en Argentina, brindándoles una nueva forma de financiamiento para sus compras, en conjunto a todos los beneficios que Mastercard tiene para ofrecer”.
La tarjeta no tendrá costos de emisión, envío, mantenimiento o reposición. Además, no tendrá datos personales ni números impresos: el titular de la tarjeta es el único que accede a su información personal y financiera. “Esta característica refuerza su seguridad ante extravíos o robos. Para activarla, el usuario la vincula escaneando el código QR del dorso de la tarjeta, que es único y personal”, se informó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí