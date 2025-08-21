Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Hoy pedí la tarjeta gratis con el diario EL DIA

Información General

Mercado Pago lanza tarjeta de crédito en Argentina, mientras tramita licencia bancaria

Mercado Pago lanza tarjeta de crédito en Argentina, mientras tramita licencia bancaria
21 de Agosto de 2025 | 19:53

Escuchar esta nota

Mercado Pago lanzó una tarjeta de crédito que estará disponible de manera gradual, a partir de las próximas semanas, para los usuarios de Argentina a través de la aplicación. Se trata de una tarjeta de crédito Mastercard que será gratuita y con beneficios entre los que se destacan 3 cuotas sin interés para compras en Mercado Libre.

De este modo, Mercado Pago suma un producto en el mercado local que ya tiene en funcionamiento en Brasil y en México, mientras espera la aprobación de la licencia para convertirse de fintech a banco, que requiere la aprobación del Banco Central (BCRA).

En esta primera etapa, la tarjeta podrá utilizarse para compras en pesos y próximamente estará disponible para consumos en moneda extranjera. Ariel Szarfsztejn, CEO de Mercado Libre, dijo que “en Argentina, 6 de cada 10 personas no tienen acceso a una tarjeta de crédito, lo que se debe principalmente a la falta de historial crediticio y a los altos costos de mantenimiento”.

“Hoy damos un paso importante para transformar esta realidad con la presentación de la primera tarjeta de crédito de Mercado Pago en el país: gratuita, simple y transparente. Una alternativa que se ofrecerá de forma paulatina a los usuarios desde la app en las próximas semanas y que busca hacer más accesible el financiamiento para impulsar el consumo y crear más oportunidades”, destacó.

Dijo que “el crédito es una herramienta poderosa que le permite a las personas crecer y alcanzar sus objetivos. Un crédito se puede convertir en la computadora que potencia el talento de un estudiante o en la heladera que un emprendedor necesita para abrir un restaurante”.

“Ya vimos un impacto enorme cuando lanzamos nuestra tarjeta en Brasil y en México, donde millones de personas accedieron a crédito por primera vez. Estoy convencido que en Argentina será igual. Este no es solo un producto. Es parte de nuestro compromiso por construir juntos el sistema financiero más inclusivo de América Latina”, agregó.

Mercado Pago informó que la tarjeta será física y virtual, con respaldo de la red Mastercard, y podrá ser usada en cualquier comercio o en tiendas online, con el beneficio de 3 cuotas sin interés para compras en Mercado Libre y pagos en comercios con QR para compras superiores a 30 mil pesos.

“El sólido crecimiento que tuvo nuestra cartera de crédito en el último año reafirma la necesidad de financiamiento que existe en Argentina. El lanzamiento de nuestra tarjeta de crédito es un paso fundamental para seguir reduciendo esa brecha e impulsar el consumo en el país”, aseguró Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre.

Según Invecq, en un contexto de creciente digitalización de los pagos, 6 de cada 10 argentinos no tiene acceso a una tarjeta de crédito y su uso se concentra en familias de mayores ingresos. Los históricos costos de administración de tarjeta y de mantenimiento de la cuenta, que rondan entre $8 mil y $55 mil pesos, han limitado su adopción.

De acuerdo al informe, Argentina tiene una penetración de tarjeta de crédito de 37,4% y la oportunidad de incluir a 6 millones de personas en el sistema crediticio, solo si alcanzara los mismos niveles de penetración de Brasil (54%). Ambos mercados se destacan por su crecimiento en la digitalización del dinero y tienen una economía con características similares, al igual que sus índices de informalidad.

“Con esta solución queremos acompañar a quienes hoy encuentran barreras en el sistema tradicional, ya sea por no tener historial crediticio o por no poder afrontar los costos de tener una tarjeta, y que ganen una mayor autonomía financiera”, señaló Alejandro Melhem, vicepresidente senior de Mercado Pago para Hispanoamérica.

Cómo se definirá la línea de financiamiento de la tarjeta

La línea de financiamiento se define de forma personalizada. Para ello, se utiliza un modelo de scoring propio basado en inteligencia artificial que se nutre del análisis del comportamiento de los usuarios de la plataforma, entre otras variables.

“Esta innovación permite que personas sin historial crediticio puedan acceder a herramientas de financiamiento y que los montos de crédito sean acordes a sus capacidades de pago”, informó la empresa.

Paula Paschoal, Vicepresidente Ejecutiva de Desarrollo de Mercado para Latinoamérica de Mastercard, destacó que “nos entusiasma ver cómo esta tarjeta Mastercard trae más oportunidades para tantas personas en Argentina, brindándoles una nueva forma de financiamiento para sus compras, en conjunto a todos los beneficios que Mastercard tiene para ofrecer”.

Características de la tarjeta de crédito

La tarjeta no tendrá costos de emisión, envío, mantenimiento o reposición. Además, no tendrá datos personales ni números impresos: el titular de la tarjeta es el único que accede a su información personal y financiera. “Esta característica refuerza su seguridad ante extravíos o robos. Para activarla, el usuario la vincula escaneando el código QR del dorso de la tarjeta, que es único y personal”, se informó.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo mortal

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Terror en Avellaneda: el impactante video del momento en que un hincha de la U cae al vacío

Gimnasia vs San Martín (SJ): volvería Silva Torrejón y Orfila evalúa cambiar el esquema táctico

Tras la ciclogénesis, en La Plata sale el sol pero ¿vuelven las lluvias?: día por día, cómo sigue el tiempo

Qué se sabe del hombre que cayó de un edificio del centro de La Plata: "Dio señales"

Denuncia penal a un procurador de La Plata por vender “espejitos de colores”

Un dato dispara alarmas en Provincia
+ Leidas

Estudiantes vs Flamengo: cuándo se juegan los cuartos

Un dato dispara alarmas en Provincia

VIDEOS Y FOTOS.- Infierno en Avellaneda: batalla campal, heridos graves y más de 90 detenidos en Independiente Vs. la "U" de Chile

VIDEO. Caos, heridos graves y una noche de terror: Independiente vs U. de Chile, suspendido

Qué se sabe del hombre que cayó de un edificio del centro de La Plata: "Dio señales"

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

VIDEO. Como en la cárcel: así los barras golpearon a chilenos y los obligaron a pedir perdón desnudos

Estudiantes sufrió mucho pero igual se metió en cuartos de final de la Copa Libertadores
Últimas noticias de Información General

La ANMAT prohibió el uso y la venta de comprimidos para bajar de peso

Conocé el listado final a residencias 2025: puntos extra para quienes estudiaron en el país

Colegio de Terapia Ocupacional lanza auditorías en toda la provincia para frenar el ejercicio ilegal

Plazos fijos, cuánto hay que depositar hoy para ganar $1.000.000 en 30 días: las mejores tasas
La Ciudad
Entregaron más de 300 escrituras sociales a familias de La Plata
UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA
Megatoma de Los Hornos: la Provincia y la Comuna estudian medidas de urbanización
Anuncian el comienzo de la obra de la bajada City Bell de la Autopista La Plata
Pasame la ubi, el nuevo programa de streaming de EL DIA
Deportes
Desde adentro, el relato de un platense sobre el infierno en Independiente: "Alguien dijo 'dejalos que se maten'"
River busca eliminar a Libertad para meterse en cuartos de la Copa
“Fue un espectáculo de violencia que duró más de tres horas”, recriminó Bullrich
La Reserva del Pincha goleó 4 a 1 a Aldosivi en City Bell y se mete en Playoffs
Grave denuncia de la novia de Rodrigo Rey sobre los incidentes en Avellaneda: "Las chicas de limpieza fueron obligadas"
Policiales
Los Nazis en Argentina bajo la lupa de la justicia Platense
El clan Furfaro y una jornada maratónica en La Plata para declarar por el fentanilo contaminado
Caso Maradona: rechazaron las recusaciones contra los jueces Gaig y Rolón
La Plata: jugaba a la play, discutió con su suegro por la cena y lo atacó a puñaladas
Audiencia definitoria en la antesala del juicio por el crimen del docente en La Plata
Espectáculos
Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se convirtieron en padres de una niña
La China Suárez rompió el silencio tras el anuncio del embarazo de Mauro Icardi: "Nuestro plan inmediato"
El final definitivo: Gime Accardi y Nico Vázquez firmaron el divorcio en medio del escándalo
El Polaco fue internado de urgencia y se pierde el viaje de egresados de su hija: cómo está su salud
VIDEO. A Feinmann lo golpearon en la puerta de la radio: quién es el dirigente sindical que lo atacó

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla