River busca eliminar a Libertad de Paraguay para meterse en cuartos de final de la Copa Libertadores

21 de Agosto de 2025 | 20:43

River, con todo su potencia, enfrenta a Libertad de Paraguay, con el objetivo de destrabar la serie ante su gente y conseguir la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras el empate sin goles en la ida.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 21:30 en el Estadio Mas Monumental con el uruguayo Andrés Matonte, como árbitro principal, mientras que en el VAR estará su compatriota Cristhian Ferreyra y el partido se podrá ver a través de Telefe y Fox Sports.

Formaciones confirmadas de River y Libertad de Paraguay

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Ignacio "Nacho" Fernández, Juan Fernando Quintero; Giuliano Galoppo; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo "Muñeco" Gallardo.

Libertad: Martín Silva; Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez, Hugo Fernández; Iván Ramírez, Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano, Sergio Aquino; Lorenzo Melgarejo, Gustavo Aguilar e Iván Franco. DT: Ariel Galeano.

¿Cómo llevaban River y Libertad de Paraguay?

River viene de conseguir un gran triunfo por 4-2 ante Godoy Cruz, en un encuentro lleno de emociones correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, competición en la que lidera en la Zona B con 11 puntos.

Luego de un inicio de año complicado en el que no encontraba regularidad, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo empezó a cosechar muy buenos resultados y prueba de ello es que, en los últimos 28 partidos, solo perdió en tiempo reglamentario frente al Inter, por el Mundial de Clubes.

La vuelta de Sebastián Driussi representa una inyección de calidad en el ataque: tuvo minutos en la ida, viene de un doblete en el torneo Clausura y se perfila como carta de gol para la revancha. Giuliano Galoppo, otro de los destacados ante el Tomba con dos conquistas, también apunta a la titularidad esta noche.

En lo que respecta a la serie ante Libertad, en la ida consiguió un valioso empate sin goles, en un partido que se pudo haber inclinado para cualquiera de los dos equipos. De todas maneras, en El Monumental tendrá que levantar mucho el nivel para evitar terminar sufriendo.

Libertad, por su parte, terminó segundo en el Grupo D solo por detrás de San Pablo de Brasil y quiere dar la gran sorpresa para meterse en los cuartos de final de la Libertadores por primera vez desde 2020, edición en la que fue eliminado por Palmeiras de Brasil.

Y llega tras empatar el clásico con Olimpia, donde su técnico, Sergio Aquino, rotó titulares y suplentes para dosificar el equipo.

El Gumarelo se apoya en su solidez defensiva y en figuras como Lorenzo Melgarejo e Iván Franco para buscar un gol que lo acerque a la hazaña.

Los históricos referentes Roque Santa Cruz y Óscar Cardozo esperarán en el banco.

El Millonario elabora un plan sobre el futuro futbolístico de Borja

 

