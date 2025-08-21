Alerta por un tirador activo en el campus de la Universidad de Villanova, en Pensilvania

El clan Furfaro y una jornada maratónica en La Plata para declarar por el fentanilo contaminado
Una alerta por un tirador activo se emitió este jueves por la tarde en el campus de la Universidad de Villanova, en Pensilvania, Estados Unidos. Tanto la universidad como la policía local ordenaron a los estudiantes y residentes de la zona que se refugien de inmediato y eviten el área de la facultad de derecho.
Según se supo, la universidad emitió un aviso de incidente de tirador activo en su sitio web con una instrucción clara: "La policía está en la escena. Muévanse a un lugar seguro. Tranquen/bloqueen las puertas".
Inmediatamente después de los primeros reportes, se desplegó un importante operativo de seguridad en el campus, ubicado a unos 20 kilómetros de la ciudad de Filadelfia.
- Alerta universitaria: La institución pidió a los estudiantes que se mantengan alejados del edificio Law School Scarpa Hall y que permanezcan refugiados "hasta nuevo aviso".
- Policía local: El Departamento de Policía de Radnor Township confirmó que se encuentra en la universidad respondiendo a un reporte de un tirador activo.
- Respuesta federal: El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, informó que tanto la policía local como agencias federales están actuando en el lugar.
- Pedido a la comunidad: Shapiro pidió a la población "evitar la zona y seguir las indicaciones de las autoridades locales".
- Por el momento, la policía continúa revisando el área y la información se encuentra en desarrollo.
