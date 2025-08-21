Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se convirtieron en padres de una niña

21 de Agosto de 2025 | 19:28

Millie Bobby Brown sorprendió a sus seguidores al anunciar que se convirtió en madre a sus 21 años, junto con su esposo Jake Bongiovi. La pareja adoptó una niña durante el verano e inició su paternidad alejada de los medios.

A través de un posteo en conjunto publicado en su cuenta de Instagram, la actriz de “Stranger Things” se sinceró sobre su decisión de formar una familia a tan corta edad. “Este verano, dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé mediante la adopción. Estamos muy emocionados de comenzar este hermoso nuevo capítulo de la paternidad en paz y privacidad”, escribieron. Y agregaron: “Y luego, fuimos tres”. 

En declaraciones previas durante la rueda de prensa de su película de Netflix, Electric State, la actriz había manifestado su deseo de tener una familia numerosa junto al hijo de Jon Bon Jovi: “Ha sido mi pasión desde antes de conocer a Jake. Desde pequeña, le decía a mi madre: 'Muñequitas'. Quería ser madre, igual que mi madre lo fue conmigo".

Y detalló sobre la idea de adoptar en vez de tener un bebé de manera natural: “Lo que yo quería era formar una familia. Una familia numerosa. Soy una de cuatro. Él es uno de cuatro. Sin duda, es nuestro futuro. Pero, para mí, tener un hijo propio no es tan diferente a adoptar”.

Millei Bobby Brown y Jake Bongiovi se casaron 

La actriz de “Stranger Things” y el hijo de Jon Bon Jovi contrajeron matrimonio a fines de septiembre del 2024 en una lujosa ceremonia privada en Florencia, Italia, rodeado de familiares y amigos cercanos.  Cuatro meses atrás, la pareja ya se había casado en secreto en los Estados Unidos, demostrando lo sólida que es su relación, a pesar de ser tan jóvenes. Ellos están juntos desde el 2022.

