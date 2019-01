Nació la beba de la mujer no gestante que consiguió la histórica licencia por maternidad

La nena se llama Brunna, fue dada a luz por cesárea en una clínica de Ensenada y ya se encuentra en su casa juntos a sus madres

Tras conseguir la licencia por maternidad, finalmente Malena Díaz Reck se convirtió en mamá y ahora goza de tener a su lado a su beba Brunna. Además, por estos días Malena también cuida de la su pareja, Natalia, quien tuvo que pasar por cesárea y desde ayer ya se recupera de favorablemente en su casa.

Brunna nació el sábado con un peso de 2,5 kilos, luego de que su mamá gestante fuera sometida a una cesárea. La operación tuvo lugar en la clínica la Ribera de Ensenada, donde -aseguró Malena- "las trataron muy bien".

"Nosotras elegimos el obstetra, deseábamos un parto respetado. Finalmente se hizo una cesárea", contó. Y añadió que "Natalia tiene los dolores propios de una cesárea, desde ayer está en casa y, afortunadamente, se está reponiendo de a poco".

El caso de Malena comenzó a trascender con fuerza meses atrás, a partir de que solicitó en ARBA, su lugar de trabajo, una licencia por maternidad. Sin embargo, el ente recaudador le concedió una licencia por paternidad, que, como es sabido, consiste en un período de tres días.

Ante esta situación, Malena adujo que ella es una madre no gestante y agotó diversas instancias de reclamos hasta que llegó a la Justicia.

El caso fue llevado por el Tribunal en lo Contenciosos Administrativo Nº 1 de La Plata, que, a pocos días del nacimiento de Brunna, falló a su favor y obligó a ARBA a otorgarle la licencia por maternidad.

Tras la ardua lucha, Malena pasa las horas cuidando de Brunna y Natalia. Ella sostiene que "la beba es demandante y que luego de la cesárea practicada a Natalia hay que estar todo el tiempo atentas". "La beba necesita atención y sola no podés", dijo.

En este sentido, afirmó que este fallo judicial inédito en la Región "sienta un importante precedente para las familias diversas como las nuestras", aunque sostuvo que "en realidad debería ser así para cualquier pareja".

Al respecto, apuntó que "este fallo debería ser aplicable para la licencia del genero que sea. Si fuese padre, me darían tres días y hoy volvería a trabajar. Ella (por Natalia) no daría abasto, son semanas de mucha dedicación. El fallo tiene que servir en ese sentido para todas las familias", manifestó.

Ya con Brunna llegada al mundo, Malena expresó que "el fallo se recibió muy bien y que ahora hay que pelear por la licencia por paternidad".

Por su parte, Pablo Bibiloni, jefe del Servicio de Neonatología que brindó atención a Natalia, dijo que el caso de Malena y Natalia fue bien recibido en la clínica.

Sobre la atención brindada a las pacientes, expresó que en la clínica "se respeta la autonomía y que la madre esté empoderada respecto de cómo nacerá el bebé, siempre dentro del estado de bienestar del que es el límite. Esto es respetar el apego, el tiempo de clampeo del cordón, tratar de evitar que se separe al bebé en las primeras tres horas de vida".

En estos términos, Bibiloni señaló que "acá las parejas vienen con un plan de parto, lo que queremos cambiar es que esto salga de la propia institución. Ellas tienen que estar disfrutando el momento, enfocadas en el nacimiento, estar tranquilas. Muchas veces vienen con miedos infundados. Lo que proponemos es cambiar la forma de nacer".

En este caso, dijo, "si bien la paciente arribó con un plan de parto, finalmente optó por la práctica de una cesárea". En ese sentido, dijo que "no siempre es parto a rajatabla, si no se puede o no se quiere debe cambiarse".

Sobre esta filosofía de trabajo de la clínica, el médico explicó que "me encargo de que todos los pediatras trabajen de esta forma, es la primera institución de la Región en implementar esta modalidad de respetar los nacimientos, hemos hechos hasta partos acuáticos".