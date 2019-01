“Me llena de orgullo que el número uno de Argentina me tenga en cuenta”

El platense será el entrenador de arqueros del cuerpo técnico de Gerardo Martino en la Selección de México. Ya había trabajado con el DT en el equipo nacional y ahora el rosarino volvió a confiar en él para el gran desafío

Nicolás Nardini

A mediados de los ´90 fue el pionero en la materia en el país. Cuando nadie se dedicaba a ese entrenamiento específico, el platense Gustavo Piñero se especializó y comenzó su carrera como entrenador de arqueros en Gimnasia, el club en el cual se había formado y había jugado. Sus condiciones lo llevaron a varios clubes de primera y, luego, nada más y nada menos que a la Selección Nacional, primero con Diego Maradona como DT y después con Gerardo Martino.

Ahora, el Tata, que acaba de ser campeón de la liga de Estados Unidos con el Atlanta, se lo lleva a trabajar con él a la Selección de México, otro notable desafío para la carrera del preparador platense. Antes de embarcar rumbo a esta aventura, Piñero visitó nuestra redacción y contó todas sus sensaciones:

- ¿Qué significa para vos volver a trabajar en una Selección mayor y reencontrarte, ahora en México, con el Tata Martino?

- Primero es un orgullo volver a trabajar con el Tata, a quien considero uno de los mejores entrenadores con los que trabajé, con quien tengo una amistad y a quien respeto muchísimo en lo laboral. Es la tercera vez que me toca estar en una Selección Mayor, para alguien salido del barrio Cementerio de La Plata es hasta demasiado, porque tampoco tuve un nombre grande como jugador de fútbol. Es un orgullo y será un momento grande para cerrar mi carrera como entrenador. Me siento muy bien pero creo que todos los ciclos se cumplen. Soy un enamorado de México, trabajé en el Atlas y puedo asegurar que es una de las cinco o seis mejores ligas del mundo. Algunos se preguntan porqué no sale el jugador mexicano, y muchas veces es proque tienen grandes clubes y contratos allí, en su propia casa.

- México es la gran promesa en todos los Mundiales: ¿con la llegada del Tata la gran apuesta es dar ese salto de calidad?

- Creo que al llevar un técnico de la experiencia del Tata Martino, es eso lo que están buscando. Hace poco leí un comentario donde se criticaba a Martino por haber perdido tres finales y yo me río, no se dan cuenta de lo que significa estar entre finales, quedarse en las competencias hasta el final. Es un tipo existoso y así lo demostró en los lugares en los que estuvo. De aquí decidió irse por todo lo que estaba pasando en torno a lo organizativo. Se llegó a dos finales de Copa América y a los penales, se terminó sin haber perdido, más allá de que algo nos faltó evidentemente para ganarlas. Creo que se sabía a qué jugaba la Selección. Alejandro Sabella hizo un buen trabajo en la Selección y eso se continuó con el Tata. Creo que vio todo eso la Federación de México porque será un trabajo que llevará mucho tiempo, esto no es de cinco meses hasta una Copa América y si la ganás seguís y si la perdés, te vas, esto es mucho más complejo.

- ¿Te vas enojado, preocupado o triste de la estructura de AFA?

- Disfruté de la AFA con Tata Martino y en la etapa anterior con Diego Maradona. Me doy el lujo de decir que estuve en un Mundial, dos copas América, un Juego Olímpico y tres sudamericanos juveniles. Son etapas que se fueron quemando, hoy creo que estoy para trabajar en una Selección Mayor, aunque no me desagrada trabajar con juveniles, y por eso tomo este desafío. Mi amigo Leandro Cufré me dice que soy un tipo de 55 años que se planteo cada día proyectos más difíciles y sí, es así.

- ¿Cómo ves lo que pasa en AFA?

- Afuera nos ven como los mejores y nos respetan mucho, nosotros tenemos que trabajar en esa línea entonces. Creo que hay que respetar los procesos y los proyectos. Veo que se está haciendo un gran trabajo con Hermes Desio en juveniles y eso hay que respetarlo, por ejemplo, no es bueno que día a día se hable que va a venir un coordinador nuevo. La AFA necesita hacerse fuerte en esa estructura para poder sacar jugadores de Selección.

- ¿Qué significa que Martino haya vuelto a confiar en vos?

- Me llena de alegría que él confíe en mí, porque es un técnico de un nivel increíble y acá lo dejamos ir, y todos los que pueden pelear un trabajo en la Selección están todos con trabajo, como Bielsa, Simeone o Pochettino. El Tata acaba de coronar un proyecto en dos años, con un título, tras haber tomado un equipo que no existía y en dos años lo llevó a campeonato y a tener un mucho mayor valor de mercado. Incluso fue elegido por la gente y por la MLS como el mejor entrenador, de hecho fue el técnico del partido de las estrellas por esa votación. Siento que es una persona a la que admiro cómo trabajar y si manera de ver el fútbol. La confianza que me da al llamarme me llena de orgullo y le da sentido a todo lo que hice, proque cuando yo empec{e no existían en Argentina los entrenadores de arqueros. Me llena de orgullo que el número uno de Argentina me tenga en cuenta.

- ¿Cómo se trabaja en tu área puntual?

- Se evalúan a los arqueros de todos los equipos en base al rendimiento y también al estilo de juego que nosotros queremos. Se analiza, biotipo, condiciones técnicas, físicas, personalidad y otros valores que los conviertan en arqueros de Selección. Y después de acuerdo a los tiempos que haya para trabajar, se van organizando los ejercicios, se editan cosas, se envían actividades y luego mostrás lo que querés que potencia o mejore.

- ¿El Tata primero pide que el arquero sea bueno en lo específico y después se fija en el juego con los pies o es al revés?

- Yo le dije desde el primer día que si él me daba las herramientas, yo podía hacer que los arqueros jugaran bien con los pies, porque era cuestión de controlar y pasar la pelota, casi un trabajo de Escuelita. Es un trabajo en conjunto, en la Selección si a las 4 de la tarde había práctica de fútbol, yo iba a las 3 con los arqueros y trabajaba de manera analítica una serie de salidas, sin oposición, y luego, ya con presión, el arquero ya manejaba todos los conceptos. Se pasaba de lo analítico a la situación de juego, entonces después el arquero perdía el miedo. El arquero primero que ataje y después se trabajará para que se anime a jugar con los pies.