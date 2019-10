En fotos, el poderío militar que China mostró en el desfile por los 70 años de la República Popular

Con un imponente desfile militar que incluyó el despliegue de armas avanzadas, incluido un misil nuclear diseñado para evadir las defensas estadounidenses, el presidente chino, Xi Jinping, aseguró hoy en el 70 aniversario de la fundación de la República Popular China que "ninguna fuerza" podrá detener al pueblo y a la nación china en su camino.



"Hace setenta años un día como hoy el camarada Mao Tse-Tung declaró solemnemente al mundo en este mismo lugar la fundación de la República Popular China y el pueblo chino se puso en pie", proclamó Xi desde la Puerta de la Paz Celestial, frente a la emblemática plaza de Tianamen.



El presidente destacó que la revolución comunista "transformó completamente el miserable destino de China de ser pobre, débil y humillada durante más de cien años".



"No hay ninguna fuerza que pueda siquiera hace temblar el estatus de China", clamó entre los aplausos de las miles de personas que llenan las tribunas instaladas en Tiananmen para los festejos del aniversario, informó la agencia Xinhua.



Acompañado por la plana mayor del Partido Comunista y el ex presidente chino Jiang Zemin (1993-2003), Xi resalto que el pueblo chino "ha conseguido logros sin parangón que han maravillado al mundo" en las últimas siete décadas gracias a estar "unidos como un solo pueblo".



Subrayó la importancia de "permanecer unidos en torno al Partido Comunista Chino (PCCh)" y "comprometidos con el espíritu de la paz, con la reunificación y con el modelo de un país, dos sistemas", dijo, al tiempo que llamó a "contribuir al progreso de Hong Kong y Macao".



Asimismo instó a continuar hasta la "completa reunificación" del país, en referencia a la isla de Taiwán, que China considera parte de su territorio y a la que en las últimas semanas le quitó dos aliados, Kiribati y las islas Salomón, que rompieron lazos con Taipei y se alinearon con Beijing durante el mes de septiembre.



"La China de hoy ha sido creada por cientos de millones de chinos y la de mañana será más próspera", concluyó el presidente en un discurso, más breve de lo esperado, que dio paso al desfile militar, el mayor de la historia del gigante asiático, frente a la Plaza Tiananmen, el corazón político simbólico del país.



En Hong Kong, en tanto, la represión contra manifestaciones prodemocráticas y que exigen mayor autonomía respecto a Beijing, dejaron 15 heridos, entre ellos uno por disparo de bala en el pecho, el primero por munición real en casi 3 meses de protestas, informó el diario hongkonés South China Morning Post.



El Ejército Popular de Liberación (EPL), como se denomina la fuerza militar china, es el ejército más grande del mundo integrado por 2 millones de hombres y mujeres, cuyos ingenieros y técnicos están trabajando en la fabricación de aviones de combate, el primer portaaviones construido en China y una nueva generación de submarinos de propulsión nuclear.



El EPL tiene el segundo gasto militar más alto del mundo, estimado de 250 mil millones de dólares durante 2018, según el Instituto Internacional de Investigación de Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus iniciales en inglés), detrás de Estados Unidos, que con una fuerza de 1,3 millones de personas, encabeza el gasto con 650 mil millones, 250% el el nivel de China.



China posee alrededor de 280 ojivas nucleares, en comparación con 6.450 que tiene Estados Unidos y 6.850 de Rusia, según el SIPRI.



La demostración de fuerza hoy da cuenta del deseo de Beijing de desplazar a Estados Unidos como la fuerza dominante de la región y hacer valer sus reclamos sobre Taiwán, el Mar del Sur de China y otros territorios en disputa.



Las autoridades chinas aseguran que le país busca ser un "disuasivo nuclear mínimo creíble", pero subraya no será el primero en usar armas atómicas en un conflicto.