Hackers ya habían advertido de la web de pornografía infantil más grande del mundo 

Welcome to Video, la mayor web de pornografía infantil del planeta, fue desmantelada y cerrada en una operación conjunta entre el FBI y las agencias de Corea del Sur, Reino Unido y Alemania, con la colaboración de España, Francia, Italia y Arabia Saudí entre otros.

Se trataba de un gigantesco "almacén" de vídeos e imágenes centrados en el abuso a menores, que se mantenía en funcionamiento gracias a la llamada "Dark Web", el lugar más oscuro de Internet, donde el crimen campa a sus anchas.

La existencia de Welcome to Video no era precisamente un secreto, y justamente un periodista que trabajó en CBS confirmó que recibió un "soplo" de hackers en noviembre de 2017; una información que no pudo corroborar por miedo a las consecuencias legales de involucrarse con la mayor red de pederastia de la red.

El periodista en cuestión, Zack Whittaker, ahora editor de Seguridad en https://techcrunch.com/, detalló: "Para mí, marcó el final de una historia que he querido escribir durante dos años. En noviembre de 2017 un grupo de hackers me contactó y afirmaban haber entrado en un sitio web oscuro que ejecutaba una operación masiva de explotación sexual infantil. Estaba aturdido".

"También me proporcionaron un archivo de texto que contiene una muestra de mil direcciones IP de personas que dijeron que habían iniciado sesión en el sitio. Los hackers se jactaron de cómo se desviaron de la lista cuando los usuarios iniciaron sesión, sin el conocimiento de los usuarios, y tuvieron más de cien mil más, pero no los compartieron", agregó en un artículo donde contó los detalles.

"Pero también enfrentamos otro dolor de cabeza: no había forma legal de acceder al sitio para verificar que era lo que afirmaban los piratas informáticos".

"Me puse en contacto con un contacto en el FBI, que me pasó a un agente especial en una oficina de campo. Después de una breve llamada telefónica, envié un correo electrónico a las cuatro direcciones IP programadas para ser la ubicación real del sitio web oscuro, y la lista de los mil presuntos usuarios del sitio", siguió contando.

" luego silencio. No escuché nada de vuelta. Seguí y pregunté, pero el agente me advirtió que si el sitio estaba, o ya estaba, sujeto a investigación, habría poco, si algo, que pudieran decir. Recuerdo que los hackers estaban frustrados. Después de que les dije que no escribiría la historia, ya no nos comunicamos".