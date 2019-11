Aguer dijo que “afortunadamente” no hubo abusos en el Próvolo de La Plata

“Es un horror lo que ha ocurrido (en el Próvolo de Mendoza). Conozco bien ese instituto porque tiene una casa aquí en La Plata. Afortunadamente aquí no han ocurrido cosas”, dijo ayer el ex arzobispo Héctor Aguer durante una entrevista radial con Nelson Castro, donde contó además haber rechazado en persona un pedido de Hugo Corbacho, uno de los curas condenados por abusos a menores en Mendoza, para integrarse al clero platense porque algo le olía mal.

Luego de que la Justicia mendocina condenara a más de 40 años de prisión a dos curas por abusar sexualmente de menores en el Instituto Próvolo de esa provincia, el ex arzobispo de La Plata aseguró en el programa “La Mirada Despierta” desconocer la existencia de imputaciones por delitos similares contra religiosos que estuvieron en la sede platense de la misma institución.

“AQUÍ NO HAN OCURRIDO COSAS”

“Yo creo que la sentencia es justa y le diré más: ahora tendría que venir en mi opinión una sentencia eclesiástica (...). Afortunadamente aquí no han ocurrido cosas”, dijo Aguer en la entrevista emitida por Radio Continental.

Cuando periodistas que acompañaban a Nelson Castro durante la entrevista le hicieron notar al ex arzobispo que la Justicia platense viene, de hecho, investigando siete denuncias por abusos sexuales en el Instituto Próvolo de La Plata y que uno de los imputados era precisamente el cura Hugo Corbacho, condenado en Mendoza a 45 años de prisión, Aguer respondió: “No me extrañaría; pero yo no puedo intervenir si no vienen a denunciarlo a la sede episcopal”.

“Yo he sido arzobispo hasta junio de 2018 y nunca ha habido en la sede arzobispal una denuncia. Y la fiscal (que investiga la causa local, Cecilia Corfield) jamás se ha comunicado con nosotros. Por otra parte (el Instituto Próvolo) es una institución que no depende del obispo del lugar, por lo cual es una cuestión que debe resolverse en Roma, en todo caso”, sostuvo Aguer.

Un episodio extraño

Durante la entrevista con Nelson Castro, el ex arzobispo relató también un extraño episodio que vivió con Hugo Corbacho (el cura que recibió la mayor condena de todos los imputados por los abusos en Mendoza) cuando éste se encontraba en nuestra ciudad.

“Yo no era arzobispo cuando estuvo (Nicola) Corradi (el otro cura condenado) acá. Sí con Corbacho; durante un breve período, porque Corbacho se ordenó en Mendoza, luego vino acá y luego volvió a Mendoza. Cuando lo trasladaban a Mendoza vino a verme porque no quería ir, quería integrarse al clero de La Plata. De ninguna manera, le dije, vos sos religioso”, contó Aguer que le respondió a Corbacho “simplemente por olfato”.

Al ser consultado por Nelson Castro acerca de si no consideraba que existen dentro de la Iglesia mecanismos de protección contra los curas abusadores, Aguer contestó que de ser así serían “ajenos a la voluntad del obispo, que tiene que cumplir con el protocolo que la Santa Sede ha establecido”, y que “en el caso de las congregaciones religiosas es más difícil porque el obispo no tiene jurisdicción directa, sobre todo si son de derecho pontificio”, como es el caso del Instituto Próvolo.