El Gobierno avanza con el desalojo en Chapadmalal

El Gobierno nacional intimó a desalojar el complejo hotelero de Chapadmalal a unas 50 personas que actualmente residen en el predio, entre empleados y familiares. Según se informó, deberán abandonar las instalaciones en un plazo de diez días corridos, caso contrario se avanzará con el desalojo.

De ese total, cerca de 30 son trabajadores que permanecían en funciones vinculadas a tareas de seguridad y mantenimiento, mientras que las restantes 20 personas no tendrían vínculo laboral formal con el establecimiento. Desde el Ejecutivo señalaron que la medida responde, entre otros motivos, a la ocupación irregular de viviendas dentro del predio.

La decisión se produce más de seis meses después de que las Unidades Turísticas de Chapadmalal fueran transferidas a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo encargado de definir su destino. El traspaso fue dispuesto por el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli.

A fines de marzo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno proyecta concesionar el complejo por un plazo de 30 años. El objetivo, según explicó, es atraer inversión privada para restaurar las instalaciones, mejorar su calidad y reducir los costos de mantenimiento para el Estado.

En la misma línea, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo que el Estado no debe prestar servicios hoteleros, al considerar que se trata de una actividad en la que no posee ventajas competitivas.

El complejo no puede ser vendido debido a que se encuentra en tierras expropiadas y fue declarado patrimonio histórico cultural en 2013. Sin embargo, la AABE cuenta con facultades para avanzar en esquemas de concesión o uso por parte de privados.

El complejo de Chapadmalal fue construido durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón con el objetivo de garantizar el acceso al turismo a sectores populares. Su creación, impulsada por un decreto de 1945, permitió que miles de trabajadores, jubilados y familias de bajos recursos pudieran vacacionar frente al mar a bajo costo.

El predio abarca casi 75 hectáreas e incluye nueve hoteles, 19 bungalows, un polideportivo y diversas instalaciones complementarias. A lo largo de las décadas, atravesó períodos de deterioro y recuperación.

En 2022, durante la gestión de Alberto Fernández, el complejo fue renovado y reabierto tras una inversión superior a los 7.500 millones de pesos. Sin embargo, en los últimos años volvió a registrar signos de deterioro por falta de mantenimiento, en un contexto de redefinición de las políticas públicas vinculadas al turismo social.