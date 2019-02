En la UCR siguen tensando la cuerda y algunos ya piden la salida de Cambiemos

Desde la Convención Nacional advirtieron que “si no se aprueba un programa progresista” podrían abandonar el espacio

| Publicado en Edición Impresa

En medio de los fuertes ruidos políticos entre los principales socios de la coalición oficialista, dirigentes del radicalismo lanzaron ayer un duro mensaje al advertir que si Cambiemos no aprueba un programa “con impronta progresista”, podría abandonar el espacio.

El planteo fue lanzado por el presidente de la Convención Nacional de la UCR, el cordobés Jorge Sappia, y agitó aun más las aguas en la relación entre el radicalismo y el PRO en la antesala de la disputa electoral de este año.

Sappia aseguró ayer en declaraciones a la prensa que es “imprescindible” que su partido apruebe un programa con “una impronta progresista” y que si este programa “no es aprobado en Cambiemos, el radicalismo no puede seguir siendo parte de la coalición”.

El referente radical fue más allá dijo que desde el partido centenario no se sienten parte de las decisiones de gobierno y que han “sido ajenos a la toma de decisiones durante los tres años” de la administración de Mauricio Macri, y afirmó que por ese motivo no se sienten “parte de esto”.

La relación entre el radicalismo y el PRO se tensó en los últimos días cuando dirigentes del centenario partido salieron a pedir que haya internas presidenciales en las PASO de agosto.

Tras sumarse al pedido de internas con candidatos de la UCR y frente a la pregunta respecto de si desde el PRO están “incómodos” por el reclamo de las PASO en Cambiemos, Sappia respondió: “más incómodos estamos los radicales”.

“Durante tres años hemos sido ignorados porque el PRO tomó las decisiones en soledad y la conducción del Comité Nacional del radicalismo lo ha aceptado”, manifestó.

Y continuó: “Nosotros no nos sentimos parte de esto porque no somos corresponsables de lo que se decidió, pero además porque no compartimos en absoluto el modo en que se gobernó el país, en función de una ideología conservadora neoliberal”.

“Esto nos ha sometido a una crisis donde los sectores más vulnerables están asfixiados entonces nosotros deberíamos estar mucho más incómodos, porque esto no es lo que podíamos haber supuesto en aquel acuerdo electoral del 2015”, sumó.

Por eso “la convención tiene que acordar los términos de un acuerdo programático con una impronta progresista, someterlo a la decisión de Cambiemos, y si no es aprobado, nosotros no podemos seguir compartiendo la integración de Cambiemos, porque somos personajes totalmente ajenos a lo que hace el PRO en el seno de esa coalición”.

“El procedimiento correcto es la elección interna, todo lo demás es imposición y resolución a puertas cerradas en un cenáculo lo que no tiene nada que ver con un comportamiento democrático”, indicó.

EN SANTA FE, LA UCR Y EL PRO SELLARON LA UNIDAD

En tanto, el candidato a gobernador por Cambiemos en Santa Fe, José Corral, formalizó ayer como su compañera de fórmula a la concejal rosarina Anita Martínez, de cara a los comicios provinciales del próximo 16 de junio.

La fórmula de unidad integrada por el intendente de Santa Fe y la dirigente macrista, quedó sellada en Rosario, donde ambos postulantes tuvieron la foto con el ministro del Interior Rogelio Frigerio, quien llevó el respaldo de la Casa Rosada a la propuesta de consenso. El binomio se integró tras el acuerdo de Corral con la Casa Rosada que derivó en la declinación del diputado provincial Federico Angelini, que era el precandidato del PRO a la Gobernación.