Rosario sangriento: tiroteo con 2 muertos y nena de 5 años con un balazo en la cabeza

Una de las víctimas fatales tiene 16 años y la otra 50. El ataque a tiros dejó un total de ocho heridos

Un hombre de 50 años y una adolescente de 16 fueron asesinados en Rosario durante un ataque a tiros a un grupo de personas que dejó además ocho heridos, entre ellos una nena de cinco años que recibió un disparo en el cráneo, informaron hoy fuentes judiciales. La balacera ocurrió pasadas las 21 de anoche en la intersección de las calles 24 de Septiembre y Manantiales, en la zona sur de la ciudad santafesina, y aún se desconocen los motivos del violento ataque.

Según voceros de la Fiscalía que investiga el caso, al menos tres personas que se movían en un Chevrolet Corsa pasaron por el lugar y abrieron fuego contra las personas que estaban en la vereda de una vivienda de frente blanco y portón negro. Como consecuencia de los múltiples disparos que se realizaron desde el automóvil, murió anoche, alrededor de las 22, una adolescente de 16 años identificada como Emilse Sosa, quien recibió una herida arma de fuego en el tórax, precisaron las fuentes. Agregaron que "en la mañana de hoy, a las 8 aproximadamente, fallece Miguel Ángel Quintana, de 50 años, por heridas de arma de fuego múltiples". Ambos habían sido trasladados al Hospital de Emergencias de Rosario.

Según fuentes oficiales, de los ocho heridos restantes, tres se encuentran en estado grave por las heridas sufridas durante el ataque. Se trata de una niña de 5 años con un disparo de arma de fuego en el cráneo; una mujer de 40 identificada como Analía V. con un disparo en el tórax y Christian G., de 41, con una herida en el mismo lugar del cuerpo.

También resultaron con lesiones de menor importancia un niño de 8 años y una niña de 9, ambos con heridas de fuego en sus piernas; un hombre de 31 identificado como Gonzalo R. y Luis L. (37) con una herida de arma de fuego en la pierna derecha y la zona de genitales; y una mujer llamada Gabriela G. (52), "todos estables fuera de peligro", informó hoy la Fiscalía. Fuentes de la investigación dijeron que "en la escena se recabaron vainas y casquillos que fueron enviados a balística a peritar" y que, si bien el calibre no está corroborado, se presume que es de 9 milímetros.

Además, el fiscal del caso, Ademar Bianchini, solicitó un relevamiento de las cámaras en la zona del hecho y de calles aledañas al lugar donde se produjo la balacera, la unión entre los barrios Alvear y Triángulo de Rosario. Si bien no se descarta ninguna hipótesis, los testimonios recabados por los investigadores coinciden en que no hubo intento de robo y el ataque se produjo sin mediar discusión, dijeron los pesquisas. El fiscal ordenó una serie de medidas para dar con el vehículo que se utilizó para la balacera, ya que hasta esta mañana los agresores aún no estaban identificados, ampliaron las fuentes.