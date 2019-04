Investigadora local busca si hay petróleo en rocas sepultadas

| Publicado en Edición Impresa

Una investigadora graduada en nuestra ciudad estudia la posibilidad de sacar petróleo de las rocas. La experta Georgina Erra, busca identificar una materia orgánica sepultada durante millones de años, el querógeno, para definir si la roca sedimentaria contiene hidrocarburos.

Con instrumental óptico de alta precisión, la investigadora Erra, graduada y docente de la Universidad Nacional de La Plata, busca identificar el querógeno contenido en las rocas sedimentarias para determinar su capacidad de producción de hidrocarburos. En las entrañas de la tierra y sepultado durante millones de años

La investigadora pretende definir si éste corresponde a restos algales de origen marino o lacustre, con alto potencial de generación de hidrocarburos, o si se trata de otro tipo de querógeno, proveniente de restos vegetales terrestres, tales como residuos leñosos, cutículas, granos de polen, y esporas, que fueron depositados en ambientes marinos o terrestre, debido al transporte.

“La presencia de querógeno en las rocas sedimentarias permite definir si la roca estudiada se trata, o no, de un reservorio no convencional de petróleo”, detalló la investigadora. Los reservorios no convencionales son aquellos donde el hidrocarburo permanece en la roca generadora, la que se constituye, a su vez, en una roca reservorio. Ejemplo de esto es Vaca Muerta”, explicó Erra, doctora en Ciencias Naturales de la UNLP e investigadora del CONICET.