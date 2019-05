Piumato no cree que haya persecución judicial

| Publicado en Edición Impresa

El secretario general del Sindicato de Judiciales, Julio Piumato, indicó ayer que no cree que haya una persecución judicial contra Cristina Kirchner, al tiempo que opinó que la Corte Suprema “actuó con prudencia” al solicitar los expedientes del juicio contra la ex mandataria.

Piumato, quien también es secretario de Derechos Humanos de la CGT, fue consultado sobre si la central obrera “se pronunciará contra la persecución a Cristina”, a lo que el sindicalista respondió negativamente y afirmó: “yo no digo que haya una persecución” contra la ex mandataria.

“En la Argentina lo que necesitamos es clarificar situaciones: no puede ser que de un lado o del otro se establece que hay una ‘persecución’: me parece que todos quieren justicia a la medida, pero la Justicia no tiene que ser la medida de nadie, sino que debe hacer respetar la constitución y las leyes”, dijo Piumato.

Para el gremialista, la decisión de la Corte de pedir el expediente del juicio que finalmente se iniciará el martes y donde será juzgada la senadora de Unidad Ciudana, fue “prudente”, porque “no es normal que un ex presidente de la Nación esté sometido a un juicio penal”, y reiteró: “Para mí la Corte actuó con prudencia, y eso no significa que haya paralizado” el proceso.

El máximo tribunal del país “usó los mecanismos que plantea la ley de revisar el expediente, para evitar futuras nulidades: nunca suspendió el inicio del juicio”, opinó Piumato, para quien “el Gobierno está avanzando sobre la independencia de la Justicia”.

“Como la Corte no es sumisa, se utilizaron los mecanismos de post-verdad, y a los comunicadores de los grandes medios para hacer creer que dio un paso en falso, y que ahora revirtió la decisión”.