Con matices, desde la oposición apoyan la convocatoria a un acuerdo

El gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey fue el que expresó su respaldo a la iniciativa del Gobierno con mayor énfasis. Lavagna y Diego Bossio hicieron más hincapié en ampliar los puntos a acordar

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna destacó hoy que "dialogar siempre es importante" y que "cuando hay oportunidad de diálogo hay que aprovecharla", en referencia al acuerdo que propicia el gobierno nacional con todo el arco político y que incluye consensos mínimos y básicos.

“Dialogar siempre es importante. La sociedad argentina no se caracteriza por su capacidad de diálogo, así que cuando hay oportunidad de diálogo hay que aprovecharla”, dijo Lavagna antes de ingresar al Malba, donde hoy expone en el marco del seminario Democracia y Desarrollo.

Agregó que los puntos que él propone para alcanzar ese diálogo "tienen una diferencia central con los del Gobierno porque están centrados en la producción y el trabajo”.

Lavagna presentó diez puntos la semana pasada, luego de recibir la convocatoria del presidente Mauricio Macri a un diálogo tendiente a consensuar acuerdos básicos y mínimos.

Por su parte, el gobernador de Salta y precandidato presidencial de Alternativa Federal, Juan Manuel Urtubey, reiteró hoy su respaldo al acuerdo que el Gobierno busca establecer con los dirigentes de la oposición y, si bien sostuvo que “debió haber sido más temprano”, destacó la importancia de dialogar entre todos los sectores porque “Argentina necesita volver a mostrar confianza”.

Para el precandidato presidencial peronista, “faltan temas entre los que se han planteado, pero Argentina tiene que empezar a mostrar algo".

"Si soy presidente, lo vengo diciendo, no sólo (voy a) generar consensos sino incluso hacer un gobierno de coalición”, afirmó en declaraciones a la prensa.

Tras considerar que la propuesta del Gobierno se trata sólo de “un decálogo de buenas intenciones”, el mandatario salteño afirmó que “la dirigencia argentina no es capaz de sentarse a discutir de algo”.

En tanto que el diputado Diego Bossio destacó la importancia de “un diálogo sincero y franco” basado “no sólo en la agenda del Gobierno sino también en la agenda de la oposición”.

En un intercambio con la prensa en el Malba, donde asiste al seminario sobre "Democracia y Desarrollo", Bossio consideró que deben ser abordadas “con urgencia” cuestiones como “el empleo, la inflación y las PyMES”, de cara al acuerdo de consensos mínimos y básicos que busca alcanzar el gobierno nacional con todo el arco político.

“No hay opositores buenos y opositores malos, la convocatoria debe incluir a todos”, dijo.

También consideró la iniciativa del Gobierno de "tardía" y dijo que "el decálogo de buenas intenciones del Gobierno no alcanza" y "no es suficiente”. “Si la política sigue esperando no encontrarse, los que sufren las consecuencias son los argentinos”, concluyó el diputado.