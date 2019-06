Denuncian falta de recetas para que los médicos prescriban psicofármacos

La ley dice que deben ser distribuidas por el Ministerio de Salud, pero desde el Colegio de Médicos dicen que no las están entregando

La falta de formularios para la prescripción de psicofármacos preocupa a los médicos, quienes manifiestan su inquietud ante una situación que pone en riesgo la continuidad de tratamientos de pacientes con problemas mentales o neurológicos. A partir de este problema, desde el Colegio de Médicos de La Plata se hizo ayer una presentación formal en el Ministerio de Salud de la Provincia -encargado de proveer esos formularios, caracterizados por ser de color rosa- para que se normalice la provisión.

Según relató a este diario el presidente del Colegio de Médicos Distrito I, Jorge Mazzone, “es un problema que viene produciéndose en los últimos años, pero nunca había alcanzado hasta ahora la gravedad de esta ocasión”.

El problema que se presenta a los médicos, según describió el dirigente, es que la ley vigente obliga a que los psicofármacos se prescriban en ese tipo de formulario.

“Entonces es una situación muy complicada, porque los formularios no llegan, los médicos no pueden prescribir y los pacientes necesitan los medicamentos para no discontinuar los tratamientos. Todo se torna más grave porque cada vez son más los medicamentos alcanzados por esta disposición”, explica Mazzone, quien califica a la situación de “insostenible” desde el punto de vista de la práctica médica y subraya que si los farmacéuticos vendieran estos fármacos sin exigir estos formularios serían pasibles de severas multas.

UN PROBLEMA REITERADO

Según indicaron desde el Colegio de Médicos ayer se ingresó por mesa de entradas del Ministerio de Salud “una solicitud de pronto despacho” pidiendo a las autoridades de esa cartera provincial que arbitre las medias necesarias para proveer formularios para recetar psicofármacos a los médicos.

En la nota, se informa de “la absoluta falta de provisión de los formularios receta para la prescripción de medicamentos psicofármacos, aprobados por el Decreto N° 3321/9, que impide el cumplimiento por parte de este Colegio Profesional de las obligaciones que imponen los artículos 3 y 4 de la normativa antes citada”.

Se sostiene que “pese a los reiterados pedidos cursados, no se ha satisfecho la obligación de distribución que pesa sobre ese Ministerio” y agregan: “instamos por medio del presente a la inmediata regularización de la provisión de los formularios aludidos que permitan el regular y correcto ejercicio de la profesión médica por parte de nuestros colegiados”.

“Si a un depresivo se le interrumpe el tratamiento por esta razón y se suicida, ¿quién se hace responsable?”

Jorge Mazzone

Presidente del Colegio de Médicos

La nota concluye que “efectuando las reservas pertinentes de acudir a las vías administrativas o judiciales que correspondan en resguardo de los intereses de nuestros matriculados”.

Según indicaron los profesionales, la nota se envió después de hacer el reclamo en reiteradas ocasiones, en una de las cuales, indicaron “nos dijeron que los formularios no se estaban distribuyendo porque no disponían de insumos como tinta y papel”.

Según pudo saber este diario a través de fuentes vinculadas a la cartera sanitaria, en las próximas horas las autoridades de esa área se expedirían sobre el tema.

INQUIETUD DE LOS PACIENTES

Según explicó Jorge Mazzone, en las últimas horas, pacientes del Pami llevaron la inquietud por este problema a esa obra social.

“Para los médicos es un problema grave, porque esos formularios deben ser distribuidos por el Ministerio a los colegios, que a su vez los entregan a los profesionales. Como la falta viene desde hace tiempo, lo primero que se hizo fue priorizar a aquellos médicos cuyas especialidades los llevan a tratar más pacientes que necesitan este tipo de medicamentos, como los psiquiatras, neurólogos y clínicos y restringir esos formularios a otros profesionales. Pero ahora ya no hay stock y hasta esos médicos se quedaron sin formularios”.

A todo esto se agrega otro problema que es que en los últimos meses la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) amplió la lista de los fármacos que necesitan este tipo de recetas para ser prescriptos.

“Estamos alertando que puede pasar algo grave: si a un paciente depresivo se le interrumpe el tratamiento por esta razón y se suicida: ¿quién se va a hacer responsable?. También es preocupante en el caso de los pacientes psicóticos, con problemas neurológicos o hasta epilepsia, para quienes está en riesgo la continuidad de los tratamientos por la falta de los recetarios”, explicó Mazzone.