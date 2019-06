El colapso energético nacional generó numerosos trastornos en la Ciudad

Además de la falta de luz durante larguísimas horas, no hubo agua, quedaron los semáforos fuera de servicio, no hubo expendio de combustible y la mayoría de los comercios no abrió sus puertas hasta entrada la tarde

| Publicado en Edición Impresa

hubo vecinos que estuvieron más de 12 horas sin luz hasta que se pudo normalizar la red de distribución de energía local por el apagón nacional/ demián alday

El colapso energético se hizo sentir durante buena parte de la jornada en la Ciudad. Mientras se investiga la falla que originó el histórico apagón, los vecinos de La Plata, Berisso y Ensenada sobrellevaron como pudieron una jornada atípica. Sin luz ni agua, por momentos con lluvia torrencial, y sin celulares ni almuerzos por el Día del Padre, se transformó en un domingo para olvidarlo cuánto antes. Edelap informó desde bien temprano que a las 7.07 el sistema de energía nacional había colapsado. “A causa de la salida de servicio de las redes que le suministran la energía desde el mercado mayorista eléctrico a través del SADI (Sistema Argentino de Interconexión), sufrió una salida total del servicio en su área de concesión. Se trata de un evento en redes externas a su operación. La empresa puso en máximo nivel su Plan Operativo de Emergencias con todos sus protocolos de actuación y trabaja desde su Centro Operativo desde donde recibe instrucciones del SACME, Centro de Control de la energía que recibe del sistema”, informó textualmente Edelap. Con la salida del servicio de energía eléctrica en el país (ver páginas 4, 5 y 6) y naciones limítrofes, la situación se tornó cuesta arriba para la distribuidora de energía en la Región y los llamados telefónicos arreciaron en la redacción de este diario. A su vez, la falta de luz derivó en el corte del servicio de agua, que también se vio afectado durante varias horas. A las 17,39 se informó que el servicio de luz se normalizó en su totalidad El sistema de energía fuera de servicio en la Región impactó rápidamente en distintos sectores: el comercio -fundamentalmente el gastrónomico, donde hubo cancelaciones de reservas por almuerzos del Día del Padre-; las estaciones de servicio -que no pudieron expender combustibles-; e impactó en un elemento vital para el tránsito -los semáforos, que quedaron apagados durante largas horas-. Así, la Ciudad estuvo en modo caos desde las 7 y hasta las 16, momento en el que gran parte del servicio de luz pudo quedar reestablecido. Remarcaron desde Edelap que “todos los hospitales se encuentran con abastecimiento desde equipos propios, y se está asistiendo con combustible al Hospital de Melchor Romero”, y aclararon en más de una oportunidad que Edelap aguarda instrucciones del SADI para restablecer el servicio. Hasta que eso ocurra deberá aguardar instrucciones. Se encuentra en constante comunicación con los Municipios, Defensa Civil y los Hospitales a los que asiste”. Antes de la media mañana, desde la Municipalidad se convocó al Comité Operativo de Emergencias (COEM) para realizar tareas preventivas -ver aparte-. Desde la distribuidora local se replicó un comunicado de Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) en el que se explicó que “se registró un colapso total del SADI por causas que se investigan. Inmediatamente, se comunicó a todos los Agentes del Sistema Eléctrico y se inició el procedimiento de recuperación del SADI. En el proceso de normalización se arrancan en distintas regiones del país unidades generadoras y desde ellas se comienza a normalizar la red paulatinamente y la demanda. Según se detalló, desde la Central Hidroeléctrica Salto Grande (región litoral) se reestableció paulatinamente la red de transporte de alta tensión y se llegó a alimentar estaciones de la provincia de Buenos Aires, Entre Rios y Santa Fe. Desde la misma central se alimenta parte de la demanda de Uruguay, que colapsó junto con el Sistema Argentino. A media mañana había comenzado el proceso de normalización que en nuestra ciudad llegó pasadas las 13,20, cuando Edelap informó que a esa altura del domingo había reestablecido el 50 por ciento del sistema local. Poco a poco fue informando con distintos partes hasta que a las 17,39 indicó que se había reestablecido el 100 por ciento de la red. A pesar de esa información, en este diario se recibieron llamados hasta cerca de las 20 de zonas en las que aún había problemas con la energía eléctrica, ya que se había interrumpido el servicio luego de un regreso momentáneo de la energía. Cabe indicar que vecinos de Parque Saavedra y Parque Alberti informaron que estuvieron sin servicio desde las 5 de la madrugada.

Si llegaste hasta acá es porque valorás nuestras noticias. Defendé la información y formá parte de nuestra comunidad.

Suscribite a uno de nuestros planes digitales. SUSCRIBIRME

Ver comentarios