Sol Pérez contó intimidades de su relación con un delantero de la Selección

La mediática contó cómo fue el romance con el jugador y los motivos por los cuales se distanciaron

Mientras Virginia Gallado disfruta de su luna de miel, Sol Pérez la reemplaza en Polémica en el Bar. Al comentar el desempeño de la Selección de Fútbol, Mariano Iúdica insistió para que la modelo aclarara las versiones que la involucraron con el futbolista.



Sol comentó que ella se merece un candidato mejor que Lautaro, “más intelectual”. Sin embargo, no terminaba por decirlo con todas las letras, y dejaba que sus compañeros especularan con el supuesto romance y los posibles motivos de ruptura.



Finalmente el conductor ganó por cansancio, y la modelo contó cómo terminó la relación: “No terminó mal, terminó normal. Teníamos objetivos distintos, yo me quería quedar acá, trabajar”. Para explicarse mejor, Sol recordó que cuando tuvieron ese romance había conflictos de intereses por lo laboral: “Yo me había ido a trabajar a Córdoba, estaba mucho ahí y la relación no funcionaba. A mí me gusta mucho trabajar acá y no necesito colgarme de nadie”.



La mesa agregó que ella podría haber acompañado por amor a Lautaro a Italia para que siga su carrera, y Sol fue muy vehemente con su respuesta: “¡No estaba enamorada!”, y agregó: “La verdad es que yo prefería quedarme acá, trabajando 24 horas, pero sabiendo que todo lo que tengo me lo gané laburando”.



Por último, Sol explicó que otro de los motivos de separación fueron los celos del futbolista: “Nos peleábamos mucho, mucho”.