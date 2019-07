El policía investigado por presunto acoso a una menor asegura que es “inocente”

En diálogo con EL DIA, el efectivo bonaerense relató su versión de lo sucedido y cargó contra el farmacéutico que lo denunció

“Yo quiero justicia. Si hubiese hecho algo malo y me tengo que comer un garrón, no tengo problemas. Sé que tengo razón, que soy inocente. Yo no hice nada”, le aseguró ayer a este diario el policía bonaerense denunciado en las últimas horas por un presunto acoso, ocurrido en una farmacia de 38 entre 133 y 134 a una nena de 13 años.

Según contaron los padres de la adolescente, el hombre le habría ofrecido dinero para que fuera con él y su esposa, con quien se había casado ese mismo día.

Horas después de esa escena referida, los padres de la adolescente y el dueño del comercio denunciaron el episodio en una sede policial. Así, tomó intervención la fiscalía penal en turno, a cargo de Cecilia Corfield (UFI Nº 17).

Fuentes oficiales destacaron que, como la DDI no notificó el caso en más de 24 horas, al tomar conocimiento del caso por los medios, las autoridades de la Auditoría General de Asuntos Internos contactaron a la víctima y a sus familiares, identificaron al policía, que integra el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), y lo desafectaron de servicio.

“JAMÁS TOQUÉ A ESA CHICA”

Sin embargo, un día después del hecho, el propio denunciado aseguró ser inocente y apuntó contra el comerciante: “Creí que era mi amigo y me traicionó”, manifestó.

Según la versión del acusado, el farmacéutico había sido partícipe de la boda, llevada a cabo el mismo sábado al mediodía. Es decir, se habían visto unas horas antes de que se diera el supuesto acoso.

El policía relató que “pasé a saludar al farmacéutico tipo seis de la tarde”. Al ingresar al local, se topó con tres personas, continuó.

“Entré y detrás del mostrador, no en la parte de los clientes, estaban la chica, el dueño y un empleado”, detalló. Siempre según su explicación, dio la vuelta y saludó con un beso a los tres, intercambió algunas palabras y se fue al auto, donde lo esperaba su flamante mujer. “Pasé cinco minutos y saludé, en ningún momento le ofrecí plata a la chica”, indicó el oficial.

Conforme a la declaración de los denunciantes, el escenario y las acciones descritas no habrían sido así.

Tal como se informó, el propietario del negocio, Marcos Elichiri (46), resaltó que “la nena, que vive con su familia frente a la farmacia, vino al local para retirar un rímel y cuando estaba por abrir la puerta para irse se topó con este policía” que al parecer “la frenó poniéndole una mano en el hombro” y le preguntó “si quería ganar mucha plata”.

A ese respecto, el efectivo aseveró: “Yo no la conocía, ni sabía que era menor. No la toqué exageradamente, ni me avancé hacia ella. La saludé con un beso como a los otros dos muchachos. Yo jamás toqué a esa chica”.

Por otro lado, reclamó que “hay cámaras en la farmacia y ojalá no hayan borrado las imágenes. Ahí se va a poder ver lo que verdaderamente ocurrió. No tengo nada que esconder. El mismo día me presenté en la Justicia”. Asimismo, agregó que “quiero que se aclare todo, porque perjudicaron a mi familia, a mi trabajo. Que se hagan públicas las grabaciones para que se vea que nunca pasó nada. Esas imágenes son mi mejor defensa”, dijo.

En policía insistió con su disposición. “Yo fui personalmente a declarar, no estoy citado en ninguna causa. Si hubiese ocurrido algo grave, yo tendría que estar detenido”, señaló.

Y finalizó: “Espero que la Justicia actúe rápido. Entiendo el problema que se vive, con la violencia de género, pero yo jamás haría una cosa así, soy personal policial”.