Cayó un funcionario de la Aduana de San Nicolás acusado de "enriquecimiento ilícito"

El funcionario de la Aduana de San Nicolás Adelmar Gutiérrez Chiapas fue detenido hoy tras ser acusado de presunto "enriquecimiento ilícito", a partir de una denuncia que el propio organismo motorizó ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).



Gutiérrez Chiapas, jefe de Fiscalización y Operativa Aduanera de San Nicolás, quedó a disposición de la Justicia luego de una investigación que ordenó la AFIP a raíz de una denuncia de la propia Aduana.



Fuentes de la AFIP indicaron a Télam que el organismo advirtió que el funcionario "no tenía justificados sus bienes patrimoniales", por lo que se resolvió hacer la presentación judicial.



Según los voceros, ante un caso de estas características el ente recaudador "tiene la obligación de hacer una denuncia, que fue lo que hizo".



La Policía Federal (PF) informó que la génesis del caso fue una denuncia radicada ante la Oficina Anticorrupción (OA), en la que se dio a conocer que Gutiérrez Chiapas "compró en efectivo" un campo ubicado en el partido bonaerense de Marcos Paz por un "valor que no condice con sus ingresos".



Tras cruzarse los datos emanados de los ingresos y el capital que el funcionario poseía a la fecha de la compra, se estableció que había "grandes inconsistencias patrimoniales que no permitirían justificar liquidez para la adquisición" del predio.



Además, "se pudo vislumbrar la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito con una pluralidad de inmuebles que arrojan cifras en dinero estadounidense millonarias, ya que se solicitó a la autoridad judicial sus declaraciones juradas, la apertura del secreto bancario y fiscal, como así también se realizaron extensas labores de carácter encubierto en al menos cuatro provincias del país", dijo la PF.



Según la investigación en curso, esas transacciones se hicieron "a través de testaferros, o bien utilizando a personas de su entorno".



Además, añadió que el detenido "poseía cuentas en el exterior del país por un total aproximado de U$S 650.000, que no fueron exteriorizadas por el investigado en las diversas declaraciones juradas en las que se encuentra incluido".



Por solicitud del fiscal Matías Di Lello, el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, ordenó la detención de Gutiérrez Chiapas por riesgo de fuga y entorpecimiento.



La investigación llevó varios años y el funcionario ya había afrontado en los últimos meses un allanamiento en su departamento.