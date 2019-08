Impactante foto de la NASA del incendio del Amazonas y Bolsonaro dice que no es el "capitán Nerón"

Mientras la Nasa dio a conocer una impactante foto en la que se ve cómo el fuego se va expandiendo, el presidente Jair Bolsonaro negó hoy que sus políticas sean causantes de los incendios que se propagan por Brasil y acusó a la prensa de perjudicar los intereses del país al presentarlo como un "capitán Nerón" de la Amazonía.

In the #AmazonRainforest , fire season has arrived. The MODIS instrument on NASA’s Aqua satellite captured this images of several fires burning in the Brazilian states of Rondônia, Amazonas, Pará, and Mato Grosso on August 11, 2019. pic.twitter.com/btulI01v5n

"No defiendo las quemadas, porque siempre hubo y habrá quemadas. Desgraciadamente eso ocurre en el Amazonas", dijo Bolsonaro a periodistas a la salida de su residencia oficial en Brasilia. "Pero acusarme de ser un capitán Nerón prendiendo fuego allí es una irresponsabilidad, es hacer campaña contra Brasil", agregó el mandatario de ultraderecha, un excapitán del ejército, en referencia al emperador Nerón, a quien algunas tradiciones imputan un gran incendio de Roma en el siglo I.

"Imagínense si el mundo empieza a imponer barreras comerciales: se caerá nuestro agronegocio, retrocederemos, la economía empeorará; la vida de ustedes, de los editores de diarios, de los dueños de televisiones, se complicará como la vida de todos los brasileños, de todos sin excepción. Ustedes están cometiendo un suicidio. La prensa está cometiendo un suicidio", agregó.

Bolsonaro, que niega el cambio climático y preconiza la apertura de reservas indígenas y de zonas protegidas de la selva a actividades agropecuarias y a la minería, volvió a cargar contra la "psicosis ambiental" que obstruiría el desarrollo del país. "Esa psicosis ambiental no deja hacer nada. Yo no quiero acabar con el medio ambiente. Yo quiero salvar a Brasil", declaró, y defendió el cambio de orientaciones respecto a las últimas décadas: "Si era para hacer lo mismo hasta ahora, el pueblo tendría que haber votado por otras personas. El pueblo está con nosotros. Mi base es el pueblo", proclamó.

There was worldwide outcry when the Notre Dame cathedral was on fire. Why is there not the same level of outrage for the fires destroying the #AmazonRainforest? pic.twitter.com/VbSda5PYAK