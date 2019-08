Cristina viene a La Plata y presenta su libro junto a candidatos locales

| Publicado en Edición Impresa

La ex presidenta Cristina Kirchner presentará su libro “Sinceramente” en La Plata la semana que viene, informaron fuentes del Frente de Todos. El acto se llevará adelante el sábado 31, un día después de que la candidata a vicepresidenta regrese de Cuba, donde visita ahora a su hija Florencia.

Los voceros partidarios detallaron que, como en ocasiones anteriores, la senadora presentará el libro junto al escritor y periodista Marcelo Figueras. Si bien en principio surgieron dudas respecto del escenario del acto, anoche trascendió que será la Facultad de Periodismo.

Del acto participará la candidata a intendenta de La Plata del espacio, Florencia Saintout, y los postulantes a senadores provinciales Omar Plaini, Lorena Riesgo, Gustavo Di Marzio y Juan Martín Malpelli, además de otros postulantes y dirigentes del Frente de Todos

Las apariciones públicas de la candidata a vicepresidente durante la campaña electoral rumbo a las Primarias han estado vinculadas a la presentación de su libro en distintas ciudades del país.

CRUCE

Por otra parte, el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, utilizó a Axel Kicillof para chicanear al candidato presidencial Alberto Fernández, luego de que éste lo cuestionara por sus manejos en el Indec.

El ex funcionario K, quien había apoyado la candidatura a gobernador del periodista Santiago Cúneo, respondió ayer a los dichos de Alberto Fernández, quien cuestionó sus políticas, y lo chicaneó utilizando la figura del ex ministro de Economía.

Fernández había asegurado que “lo último que haría” sería aplicar las políticas de Moreno, porque “le hizo muy mal a la Argentina”.

Además, destacó el funcionamiento del Indec, cuya intervención condujo el ex funcionario, al afirmar que “funciona con independencia y cuenta lo que nos pasa”.

“Lo voté a Alberto y lo voy a volver a votar al margen de las declaraciones que haga”, dijo Moreno. Sin embargo, no ahorró en chicanas y sugirió que “Alberto tendría que aclarar qué no quiere copiar y explicar qué es lo que va a hacer porque con títulos no alcanza para gobernar”.

Y cuando se lo consultó al ex funcionario sobre declaraciones de Fernández en el sentido de que el Indec funciona mejor ahora que en épocas de Cristina Kirchner, Moreno se desligó y apuntó al candidato a gobernador de Buenos Aires por el Frente de Todos. “En los últimos años de Cristina el responsable del Indec fue Axel Kicillof, en todo caso él tendrá que explicar si funciona mejor ahora o cuando él era ministro de Economía”, disparó.