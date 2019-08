Alberto Fernández le planteó al FMI la necesidad de una "recuperación de la economía real "

El candidato a presidente por el Frente de Todos (FdT), Alberto Fernández, se reunió hoy con los representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) que viajaron a la Argentina y les planteó la necesidad de una "recuperación de la economía real" como condición imprescindible para "estabilizar la economía y reencauzar la situación financiera" del país.



También les manifestó su preocupación ante la eventualidad de que gran parte de los créditos otorgados por el FMI hayan sido utilizados "para financiar la salida de capitales".



El encuentro entre Fernández y los enviados del FMI se realizó en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y participaron los economistas Guillermo Nielsen y Cecilia Todesca y el politólogo Santiago Cafiero, profesionales del círculo más cercano del candidato peronista.



Por parte del FMI asistieron los funcionarios Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo; Roberto Cardarelli, jefe de la misión Argentina y Trevor Alleyne, representante permanente del organismo en el país.



Según informó el FdT mediante un comunicado, Fernández coincidió con los funcionarios del FMI en la importancia de "recuperar el crecimiento de la economía, generar empleo para combatir la pobreza, reducir la inflación, y lograr una trayectoria decreciente de la deuda pública", que forman parte del acuerdo del gobierno de Mauricio Macri con el Fondo.



Sin embargo, manifestó que "ninguno" de estos objetivos fue alcanzado y que "todo empeoró desde la celebración de aquel acuerdo", algo que "se pone de manifiesto en los reportes emitidos por el propio staff del FMI" que marcan como "la situación macroeconómica de la Argentina se ha deteriorado significativamente".



Al respecto, aseguró que el conjunto de condicionalidades asociado al préstamo "no han generado ninguno de los resultados esperados" y que, a la fecha, más del 80% de los US$ 44.500 millones desembolsados por el organismo multilateral -unos US$ 36.600 millones- abandonaron el sistema financiero en concepto de "fuga de capitales argentinos" e "inversiones extranjeras especulativas".



"Este fenómeno constituye un incumplimiento flagrante a lo dispuesto por Artículo VI del Acta Constitutiva del organismo, cuyo primer párrafo dispone que 'ningún miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital'", advirtió el FdT.



Según la información oficial, en la reunión también se planteó que el programa económico que impulsa el Gobierno nacional "no refleja ninguna de las prioridades establecidas en la plataforma del Frente de Todos" y que "tampoco existen coincidencias con las recomendaciones de política impulsadas por el FMI".



"Se trata, en ambos casos, de aproximaciones dogmáticas que no se ajustan a las condiciones objetivas actuales ni resuelven los principales problemas estructurales de la economía argentina", se indicó.



Por otra parte, el pronunciamiento remarcó que el acuerdo con el FMI "no ha logrado revertir" la inflación ni el endeudamiento del sector público y que, mientras tanto, "el modelo económico sigue con su lógica recesiva y regresiva".



Según el FdT "la recuperación del crecimiento a través del impulso de la producción y el empleo debe ser la componente central de un modelo económico alternativo".



Y agregó: "La recuperación de la economía real es, a su vez, una condición sine qua non para estabilizar la economía y reencauzar su situación financiera".



"Quienes han generado esta crisis, el Gobierno y el FMI, tienen la responsabilidad de poner fin y revertir la catástrofe social que hoy atraviesa a una porción cada vez mayor de la sociedad argentina. Para ello deberían arbitrar todos y cada uno de los medios y las políticas necesarias", cerró el documento.



El encuentro de hoy había sido solicitado por los funcionarios del FMI, que el sábado pasado se reunieron con el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, como parte del programa de revisión trimestral de metas acordadas en el marco del préstamo "stand by" concertado entre el gobierno de Macri y el Fondo.