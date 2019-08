Piden prisión preventiva para Correa por presuntos sobornos en Ecuador

| Publicado en Edición Impresa

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, pidió la prisión preventiva contra el ex presidente de Ecuador Rafael Correa durante una audiencia pública de vinculación en el caso de supuestos sobornos que salpica también a copartidarios del ex gobernante. Además, la fiscal pidió la misma medida cautelar para el ex vicepresidente Jorge Glas, el ex secretario del Agua Walter Solís, el ex secretario de la Administración Vinicio Alvarado y para el ex asesor ministerial Yamil Massuh.