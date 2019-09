“Nos faltó precisión para poder liquidar el encuentro mucho antes de lo pensado”

Gustavo Alfaro reconoció que Boca fue superior a Estudiantes y que la falta de puntería lo privó de ganar por un amplio margen

Gustavo Alfaro analizó anoche en conferencia de prensa, la victoria de Boca sobre Estudiantes, que lo depositó en la punta del torneo. El entrenador del xeneize reconoció la “falta de puntería privó a su equipo de ganar por un amplio margen”.

“Sabíamos que el rival nos iba a presionar en el medio y por momentos, nos obligó a tirar pelotazos. Teníamos previsto que eso iba a suceder, por eso, jugamos con tres volantes, con Alexis (por Mac Allister) tirado más de enganche, y con Soldano y Vlla bien tirados de punta. La idea era presionar la salida para después poder jugar por adentro. De a poco se fue logrando, hasta que golpeamos de entrada. Después, me parece que el equipo se acomodó mejor, Marcone y Reynoso no estuvieron tan expuestos y a partir de allí, controló el partido”.

Más adelante, el entrenador de Boca enfatizó que “en el segundo tiempo, a Boca lo vi mejor que en el primer tiempo. Acoplado en el terreno de juego, rápido en la recuperación y en el traslado. La idea fue presionar bien arriba para provocar el error del rival. Lo que no me gustó fue la falta de puntería para definir el partido antes de lo pensado. Generamos un montón de situaciones, y en ese sentido, el equipo no estuvo fino. Era necesario cerrar el resultado, porque si no lo hacés, te pasa lo que nos sucedió casi en el final, con una pelota parada casi nos terminan empatando”.

Y agregó: “me voy contento porque el equipo respondió, fue inteligente y porque generó muchísimas opciones de gol. Lástima que no las pudimos convertir porque de hacerlo, el resultado hubiese sido más abultado”.

“sacamos un buen resultado”

Esteban Andrada, por su parte, que volvió a tener el arco en cero, habló después del partido.

“Sabíamos que Estudiantes es un rival duro, pero por suerte pudimos pegar de entrada y después, lo controlamos. Sacamos un buen resultado que nos permite saltar a la punta. ¿Si ya pensamos en River?, no vamos de a poco. El fin de semana tenemos otro compromiso de importante ante San Lorenzo. Y cuando llegue el momento, meteremos la cabeza en River. Pero antes, hay un partido importante para nosotros”.