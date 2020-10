La Provincia define cómo será la temporada turística en la Costa

El gobierno bonaerense avanzará esta semana en la definición de cómo será el ingreso de turistas a los destinos de la Costa Atlántica y la sierra en la temporada de verano y qué actividades se habilitarán en los diferentes destinos. La idea central pasa por permitir en una primera instancia el ingreso de propietarios de viviendas no residentes para luego, tal como anticipara este diario, realizar una prueba piloto, quizás en noviembre, para turistas en general.

En ese marco, desde el gobierno de Axel Kicillof ya adelantaron que no hay chances de pensar que habilitaciones para encuentros en lugares cerrados, como los teatros y los boliches bailables.

“Será la mejor temporada posible. Pero no va a ser una temporada récord”, dijo el jefe de Gabinete bonaerense Carlos Bianco, quien explicó que “esta semana vamos a tomar definiciones con respecto al ingreso de los turistas a los destinos. Y vamos a analizar qué actividades habilitaremos. Seguramente no va a haber actividades en lugares cerrados, como los boliches bailables y teatros. Vamos a tener la mejor temporada que podamos pero no va a ser una temporada récord. En Portugal y España, las temporadas estuvieron al 30, 35 por ciento de lo habitual”.

“Algunos municipios toman determinaciones parciales y previas. Nosotros estamos trabajando con ellos, y con nuestro ministro de Producción Augusto Costa”, indicó.

Por otro lado sostuvo que “hace más de un mes que trabajamos pero no es una situación fácil. Ya conocemos como es esto, son movilizaciones masivas y en contexto de pandemia es complejo y peligroso, hay que tener cuidados”, detalló.

En tanto contó que tuvo una reunión con el ministro de Turismo de Nación, Matías Lammens, y con intendentes de distritos de destinos turísticos, en el cual “repasamos todos los temas. Esta semana vamos a tomar definiciones claras porque hay que dar certezas a las personas, comerciantes y municipios que tiene vinculación con la temporada estival. Vamos a definir cuándo sería el comienzo de la temporada”.