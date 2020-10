Estalló Vitette: “Al tratar de darle brillo a Peretti, se lo quitaron a Francella”

“El robo del siglo”, la película dirigida por Ariel Winograd y protagonizada por Guillermo Francella y Diego Peretti fue doblemente premiada en el Festival Internacional de Cinema de Begur Costa Brava, de España.

El filme argentino se llevó el galardón a la “Mejor Producción Latinoamericana” y Francella consiguió la “Mejor Interpretación Masculina”. El actor se mostró sorprendido por la existencia del festival y en declaraciones radiales con Laura Ubfal reconoció: “Estoy muy gratificado por el reconocimiento y además por compartir el rubro con la diosa de Juliette Binoche en Interpretación Femenina“.

En marzo, previo a la pandemia, esta producción de AZ Films, MarVista Entertainment, ViacomCBS International Studios (VIS) y Telefe se posicionó como la quinta película nacional con más espectadores de la historia de los cines argentinos, superando las 2 millones de entradas vendidas.

Cuando parecía que todos seguirían siendo lauros para esta producción que recrea el asalto a la sucursal de Acassuso del Banco Río (ocurrido el 13 de enero de 2006), hizo su aparición estelar un protagonista real de esta historia: Luis Mario Vitette Sellanes.

El uruguayo, que actualmente es dueño de una joyería en su país, precisamente en San José (un pueblo de 100 mil habitantes), fue consultado por el portal Big Bang News sobre sus sensaciones sobre los numerosos premios que va cosechando el filme de Winograd y aprovechó la ocasión para tirar una bomba: “Al señor Guillermo Francella no le permitieron hacer de mí”.

Vitette argumentó que su personaje fue “desvalorizado” para “pretender darle brillo al personaje que interpretó Diego Peretti (hizo de Fernando Araujo), que en realidad es un personaje oscuro”, por eso sentenció que el guionista Alex Zito “hizo de esto una porquería” porque “no es fiel a lo que sucedió”. Y se explayó: “De hecho, les levanta un centro a los policías del Grupo Halcón, que en la película prácticamente van pisando nuestros talones, y en la vida real nos fuimos 15.40 y la policía entró a las 19 al Banco”.

Rodrigo de la Serna ganó un Goya por su papel del “Uruguayo” en “Cien años de perdón” (dirigida por Daniel Calparsoro) y contó que se había inspirado en Vitette. En “El robo del siglo”, otro argentino consiguió un galardón pero, a criterio del verdadero protagonista, Francella “con quien tuve una linda charla -aclaró- se perdió la oportunidad de hacer de Vitette. Yo ya estoy acostumbrado a que los actores que me interpretan sean galardonados porque el personaje y la historia es rica”. Y, una vez más, el actual joyero y autor del libro “El ladrón del siglo” apuntó contra el guionista por no permitirle a Francella poner más cosas de su personalidad: “Guillermo quiso agregar cuestiones relacionadas a mi vida y no se lo permitieron. La película fue una linda ficción, pero con un libreto de porquería”, repitió. “Al tratar de darle brillo a Peretti, se lo quitaron a Francella que igualmente fue galardonado. Se perdieron de contar la verdadera historia y eso lo digo yo”, explicó.

Como si sus afirmaciones no bastaran para crear revuelo, Vitette recordó que por redes sociales denunció que las productoras a cargo de la película le “robaron” las ganancias por los derechos del filme: “Az Films, Warner Bros y Telefe acordaron con Araujo entregarle la parte monetaria por los derechos de la historia y que luego él se la reparta al resto de los integrantes de la banda. Pero la plata nunca llegó, no sé si se la quedaron ellos o Araujo. Az Films dice que le pagó todo a Araujo para que él lo reparta entre nosotros, muy mal hecho”

E insistió, una vez más, con el mal desempeño del guionista Alex Zito: “Hubo mala intención en el libreto de la película. El colaborador en el libreto justamente es Araujo. No sé qué pasó con el dinero, que no le llegó a nadie. Ellos dicen que se lo dieron a Araujo y él brilla por su ausencia”.