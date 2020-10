Tito Fargo: “Extraño mucho a Luca Prodan, para mí y para muchos fue un faro a seguir”

La presencia de Tito Fargo atraviesa la historia grande del rock: tocó en Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, con la Hurlingham Reggae Band, un subgrupo paralelo a Sumo donde convivió con Luca Prodan, hizo música durante 15 años en Europa; sesionó para Rita Marley, asistió a Héroes del Silencio, formó bandas con africanos y tocó con Willy Crook, Roberto Pettinato y Claudia Puyó; y produjo grupos que van desde No Te Va A Gustar y Ararat, donde toca, hasta la Orquesta Típica Fernández Fierro. De todos esos nombres ilustres, dice el artista que el viernes desde las 22 presentará su solo-set Dub Station vía streaming y con audio inmersivo, con quien más extraña tocar es con Luca.

“Extraño mucho a Luca Prodan: por cómo se fue, porque era alguien con quien compartí no solo la música, para mi y para muchos fue un faro a seguir. Siempre trato de pensar cómo él hubiera actuado. Los demás están, y siempre un encuentro se puede dar…”, avisa en diálogo con EL DIA el guitarrista del mítico disco “Oktubre” de los Redondos, quien, de hecho, se reunió con algunos de sus ex compañeros en la Kermesse Redonda (allí despuntan el vicio de tocar temas ricoteros con Sergio Dawi, Semilla Bucciarelli y Walter Sidotti), mientras en paralelo sostiene el trío rockero Gran Martell.

La Kermesse, cuenta, nació hace algunos años, cuando “Semilla y Sergio decidieron hacer un concierto en beneficio de Enrique Symns, que no estaba pasando un buen momento. Se plegó Walter Sidotti con su banda, Comando Pickless. Y en un momento tocaron algunos temas de Los Redondos: tuvo tanta aceptación lo que sucedió que se decidió armar algo más trabajado. Ahí me convocaron y me invitaron a tocar unos temas. A partir de ahí fuimos ganando terreno porque el mismo público te empuja a tocar, porque quieren escucharnos”.

Sin embargo, no puede salir a tocar con ellos, ni con Gran Martell, a causa de esta maldita pandemia. Por lo que decidió aprovechar para concentrarse en su proyecto Dub Station, que mostrará el viernes a las 22 por la plataforma Nave Stream (tickets por Entrada Uno), un proyecto donde mezcla instrumentos electrónicos y analógicos, más la base del dub y electromusic de finales de los 60’s y 70’s, en un formato actualizado y similar al de los míticos Sound Systems.

“Es una faceta más que tengo como artista, que abordo porque quiero. Son desafíos para dar una vuelta de rosca a hechos creativos que en otros proyectos no se presentan: tengo bandas y proyectos con otros, pero esto me permite mostrar qué puedo ofrecer yo después de tantos años. No deja de ser una cosa que por momentos cautiva, pero que por momentos hace extrañar por un lado el escenario y por otro lado a los compañeros de trabajo”, explica sobre una experiencia que sacaba a relucir cada tanto en la vieja normalidad, con entusiasmo pero algunos sentimientos encontrados: “Cada vez que hago el solo set, la soledad del camarín es tremenda: estás con un técnico y la pizza de turno, no está el jolgorio de la banda… entonces se produce cierto nerviosismo, todos los ojos apuntan a uno”, comenta Tito Fargo, acostumbrado a estar detrás del frontman como al fuego de los combos rockeros.

En esta ocasión, su Dub Station parará en una novedosa estación: será un show por streaming inmersivo, una tecnología cuyo tratamiento en la emisión del audio permite un efecto envolvente y una sensación inédita de profundidad sonora si se utilizan auriculares.

“Es una situación nueva para mi”, comenta, entre risas, sobre el formato del audio inmersivo, “un diseño de audio que está dirigido a ser escuchado con auriculares, y lo que genera es una especie de sonido envolvente, saliendo del típico sonido estéreo. Es más similar a cómo se escucha en la vida diaria, porque no solo escuchamos por las orejas, recibimos audio por los huesos, por el cráneo, por los orificios nasales, por un montón de lugares por donde las frecuencias se meten. Cuando se trabaja por estéreo en auriculares, eso no sucede, escuchás solo paneos y volúmenes”.

Fargo avisa que “no necesitás un sistema de audio de avanzada, sino solo un par de auriculares” para “conseguir una sensación de mayor realidad que un estéreo normal”, más cercano al vivo que está hoy prohibido.

De hecho, el grado experimental (“es una prueba piloto, veremos”, avisa) es lo que lo impulsó a hacer un show por streaming, a pesar de que “me parece una situación bastante fría estar tocando sin público”.

Es que “el ida y vuelta con el público siempre es muy importante”, afirma quien subió al escenario con Los Redonditos y vive el fuego del público en la Kermesse como en Gran Martell, dos proyectos que se alimentan de la energía del vivo. “Y es complejo pensar cuándo vamos a poder retomarlo, no se sabe”, analiza. “Hay mucha gente parada en este momento. Somos los primeros que hemos parado y seremos los últimos en volver a arrancar. Así que cada uno está intentando hacer lo mejor que puede”.