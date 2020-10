Adiós a una leyenda: Eddie Van Halen, el Mozart de la guitarra que cambió el sonido del rock

Eddie Van Halen, virtuoso guitarrista cuya deslumbrante velocidad, control e innovación impulsaron a su banda Van Halen a ser uno de los más grandes grupos del rock, intérprete del inconfundible solo de “Beat It” de Michael Jackson, era una especie de dios del rock, salvo que los dioses no mueren y a Eddie le tocó morder el polvo a los 65 años, a causa de un cruel cáncer.

Lo sobreviven, claro, sus solos característicos, con los que Eddie Van Halen propulsó a su banda californiana y ayudó a destronar a la música disco de las listas de popularidad a finales de la década de 1970 con el álbum debut homónimo de la agrupación, y más tarde con su superexitoso disco “1984”, que contiene los clásicos “Jump”, “Panama” y “Hot for Teacher”.

La revista Rolling Stone colocaría a Eddie Van Halen en el octavo puesto de su lista de los 100 mejores guitarristas de la historia, y eso que Eddie Van Halen era una especie de contradicción musical. Era autodidacta y podía tocar casi cualquier instrumento, pero no podía leer partituras. Estudió piano clásico y creó algunos de los riffs de guitarra más distintivos de la historia. Un inmigrante holandés considerado uno de los guitarristas estadounidenses más grandes de su generación. “Cambiaste nuestro mundo, eras el Mozart de la guitarra de rock. Viaja seguro rockstar”, tuiteó Nikki Sixx de Motley Crue.

Van Halen, que “nunca quise tocar la guitarra” y solo la tomó cuando su hermano Alex insistió en ir a la batería, formó la banda con su hermano, que sumaron al vocalista David Lee Roth y al bajista Michael Anthony para conformar la banda en 1974 en Pasadena, California. Eran miembros de bandas escolares rivales y después estudiaron juntos en el Pasadena City College. Primero formaron la banda Mammoth, pero pasaron a ser Van Halen tras enterarse de que existía otra agrupación con ese nombre.

Su álbum “Van Halen” de 1978 abría con la explosiva “Runnin’ With the Devil” y después Eddie Van Halen presumía de sus impresionantes habilidades en la siguiente canción, “Eruption”, con un fiero solo de guitarra de 1:42 minutos que se zambulle y eleva como un ave herida. Mike McCready, de Pearl Jam, dijo a Rolling Stone que escuchar “Eruption” de Van Halen fue como oír a Mozart por primera vez. “Logra sonidos que no son necesariamente sonidos de guitarra -muchas armonías, texturas, que ocurren sólo por el modo en que toca las cuerdas”.

Tras ese exitoso debut, Van Halen lanzó discos anualmente hasta el monumental “1984”, que llegó al segundo puesto de la lista de 200 de álbumes de Billboard (sólo detrás de “Thriller” de Michael Jackson). “Eddie le devolvió la sonrisa a la guitarra del rock en una época en la que se estaba volviendo un poco aburrida. También asustó a un millón de guitarristas alrededor del mundo, porque era tremendamente bueno y original”, dijo Joe Satriani, otro rockero virtuoso, a Billboard en 2015.

Pero en el currículum de Van Halen sorprenden algunos créditos: mientras cercenaba los tiempos del disco con su guitarra furiosa, también tocaba en uno de los más grandes sencillos de la década de 1980: “Beat It” de Jackson. Su solo duraba 20 segundos y le tomó sólo una hora y media grabarlo. Lo hizo como un favor para el productor Quincy Jones, mientras el resto de los miembros de Van Halen estaban fuera de la ciudad.

Van Halen no recibió compensación o crédito por el trabajo, a pesar de que hizo arreglos para la sección en la que tocó. “Fueron 20 minutos de mi vida, no quería nada por hacer eso. Literalmente pensé ‘¿quién sabrá si toqué en el disco de este chico?’”, contó Eddie. Esos 20 segundos, claro, son emblemáticos.

DROGAS Y ALCOHOL

Tras aquel éxito de 1984, comenzaron los problemas en la banda. Se fue David Lee Roth, entró Sammy Hagar, quien dejó la banda dos años más tarde, dando lugar a Gary Cherone, quien también partiría tras un álbum. Roth volvería eventualmente en 2007.

El mito cuenta además que en gran parte de su carrera Eddie Van Halen escribió y experimento con sonidos mientras estaba ebrio o drogado, o ambas. Reveló que se quedaba en su habitación de hotel bebiendo vodka e inhalando cocaína mientras tocaba y grababa en una cinta. (La autobiografía de Hagar de 2011 “Red: My Uncensored Life in Rock” presenta a Eddie como un vampiro violento, aturdido por el alcohol, viviendo dentro de una casa llena de basura).

“No bebía para festejar”, dijo Van Halen a Billboard. “El alcohol y la cocaína eran cosas privadas para mí. Las usaba para trabajar. El polvo mantiene despierto y el alcohol retira tus inhibiciones. Estoy seguro que hay cosas musicales que no habría logrado si no hubiese estado en ese estado mental”. Un rockero de la vieja escuela (tómelo o déjelo), desde 2008 se mantuvo sobrio.