¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Controlá los números que salieron hoy en EL DIA

Milei reapareció con Karina y evitó hablar de las presuntas coimas: "No importa todo el daño que quieran hacer"

Milei reapareció con Karina y evitó hablar de las presuntas coimas: "No importa todo el daño que quieran hacer"
25 de Agosto de 2025 | 16:15

Escuchar esta nota

El presidente Javier Milei advirtió hoy que a su gobierno “no le falta política” sino que “enfrente están los que quieren romper todo, que es muy distinto”, en medio de la polémica por el supuesto pago de coimas a la Agencia de Discapacidad (ANDIS).

“Lo único que están buscando es romper el programa económico, romper el país, con proyectos que rompen el equilibrio fiscal, aprobando (en el Congreso) barbaridades sin tener financiamiento”, sostuvo Milei, quien no hizo menciones a la polémica por el escándalo en la ANDIS que derivó en la remoción de su titular, Diego Spagnuolo, y salpicó a miembros de su círculo íntimo.

Al participar del acto de inauguración de las nuevas oficinas de la Corporación América en Vicente López, el mandatario centró su discurso en las críticas a la oposición en el Congreso y recordó su paso como empleado de la Corporación América que conduce el empresario Eduardo Eurnekian, quien estuvo presente en la ceremonia.

“A Guillermo Francos lo conocí en esta compañía, hoy es el mejor jefe de Gabinete de la historia, y a quien le toca lidiar con los orcos del Congreso. Esos destituyentes que lo único que están buscando es romper el programa económico, romper el país, con proyectos que rompen el equilibrio fiscal, aprobando barbaridades sin tener financiamiento”, remarcó el jefe de Estado.

Luego, volvió a aludir al tema, al hacer referencia a los intentos de la oposición en revertir decretos presidenciales, y planteo que “no le importa”. “Vamos a insistir después, que hagan todo el daño que quieran hacer de acá al 7 de septiembre o al 26 de octubre. Si di vuelta el déficit fiscal de 123 años en un mes, ¿ustedes se creen que me voy a preocupar por lo que me van a hacer durante dos meses?”, planteó.

Previamente había recordado sus años  en la Corporación América como un paso “fundamental para que pueda
desarrollar mi amor por el sector privado”.

Mar del Plata: aprueban la peatonalización de la Diagonal Pueyrredon en noches de verano

Kicillof visitó Bahía Blanca y destacó avances en obras hidráulicas, de salud y educación

“Como economista jefe de esta empresa fui empujando mis horizontes intelectuales de forma constante hasta
llegar a convertirme en el divulgador de las ideas de la libertad por el que me conoció la mayoría del país hace ya algunos años”, agregó

Milei exhortó a “motivar a que cada empresa, individuo, tenga la posibilidad de avanzar como lo hace Eduardo y, con esto, convertir a nuestro país en un verdadero oasis de inversión, trabajo y crecimiento que redundará en un mayor bienestar para todos”.

“Porque, a diferencia de otros, nosotros consideramos que la dignidad de una nación se mide por la dignidad de sus ciudadanos y no por el tamaño del siniestro infame Estado. Y por eso hacemos todo lo que hacemos para devolverle al trabajador y al emprendedor argentino la dignidad que cien años de modelo estatista le han quitado”, puntualizó.

E insistió en que “Argentina tiene todo para convertirse en una potencia tecnológica” porque dispone de “todos los
recursos necesarios para lograrlo, pero principalmente cuenta con un capital humano del más alto nivel”.

“Somos el país con más unicornios per cápita de la región, aún con el menor nivel de inversión. Además, el mundo está lleno de argentinos en los lugares jerárquicos de las empresas más grandes y exitosas que ansían volver a
reconstruir un país en el que sus hijos puedan crecer. Esto no depende de nadie más que de nosotros mismos”, destacó.

