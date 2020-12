Quejas por cortes de luz y baja tensión en City Bell, Gonnet y Gorina

Vecinos de un amplio sector de City Bell, Gonnet y Gorina se comunicaron con este diario para expresar su malestar por cortes de luz y baja tensión que los afecta desde esta mañana. Se trata de una interrupción del servicio desde el mediodía.

Por caso, Federico Fernández vive en 132 y 493 y dijo que "llevamos semanas de cortes no programados por varias horas. Hoy desde la mañana hay micro cortes y golpes violentos de tensión". Asimismo agregó que "en Edelap atiende un mensaje grabado. Todavía.no nos indemnizaron por el mega corte de 6 días de junio de 2019 y Oceba no los hace cumplir la sanción". El usuario que tiene el número de NIS 353737201 e hizo reclamos bajo el número 3439249, manifestó que "hace 2 meses se volvió un problema diario y hoy hubo no menos de 20 cortes y golpes dé tensión.

En tanto que Esteban, de la zona de la plaza La Emilia, en el límite entre City Bell y Gorina, dio cuenta que antes del mediodía se había quedado sin luz. Mismo relato fue el de Fernando, usuario de la zona de 467 y 30.

Según informaron, en algunos sectores el servicio volvió pasadas las 14.

Desde Edelap aseguraron que "en el marco del plan de obras personal de la empresa se encuentra trabajando en 501 y Camino General Belgrano en la colocación de nuevas columnas de hormigón para mejorar la calidad de servicio y en tareas en la zona de de calle 28 y 467 en el reemplazo de dispositivos para la red. Por razones operativas, ha sido necesario interrumpir momentáneamente el suministro en dichos sectores y zonas aledañas y se maniobró sobre las redes para poder realizar las tareas cumpliendo con todas las normas de seguridad eléctrica".