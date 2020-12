De motos y tijeras: tiene una peluquería en La Plata y recorrerá la Ruta 40 haciendo cortes solidarios en los pueblos

La historia de Fabian Cueli tal vez represente a muchas personas que luego de largos meses de pandemia y angustiante encierro han decidido darle un giro a su vida y rescatar esos viejos sueños por cumplir. En el caso de este barbero platense de 45 años, se decidió lanzarse a la aventura de recorrer la Ruta 40 combinando sus dos grandes pasiones: la peluquería y los fierros de dos

ruedas.

Se trata de una travesía que se dividirá en dos tramos y que comenzará en La Plata entre el 2 y 3 de enero. En la primera parte de la aventura Fabian irá hasta Córdoba y, por medio de la imponente ruta de las Altas Cumbres, llegará hasta San Luis y de ahí a Mendoza, donde iniciará el recorrido grande. Para este primer periplo tiene pensado bajar nada menos que hasta Usuhaia (¡sí, hasta el fin del mundo!). Según el plan que diagramó, concretar el recorrido le llevará al menos hasta mediados de febrero. Y un tiempo después completará la ruta en el tramo norteño hasta llegar a La Quiaca, en Jujuy.

Fabián no viajará sólo para disfrutar de los deslumbrantes paisajes que ofrece La 40. Se propuso más bien una misión que consistirá en detenerse en los pueblos de las provincias para rescatar historias y para cortarle el pelo a sus interlocutores. La idea, dijo, es darle una mano a personas que necesitan. Por otro lado, la peluquería será también su medio de sustento para afrontar algunos gastos necesarios como nafta, comida, alojamiento y, sobre todo, el mantenimiento de su compañera de viaje: una Jawa Ruta 40 negra, de 350 cilindradas.

"Donde me permitan hacer cortes gratis para chicos o para personas para que lo necesiten, ahí freno la moto. Ya sea una plaza, un salón o donde sea. El propósito del viaje en sí, es ir encontrando a esas personas especiales de cada lugar", dijo en diálogo con eldia.com. Además, tiene pensado en recuperar cada momento con una cámara Go Pro y con un teléfono celular. La idea es subir las historias a su cuenta de YouTube si lo deja la notebook que llevará en el bolso, ya que “es demasiado lenta”. "Si alguien me pueden prestar una computadora para llevar y que no se tilde como la mía, sería genial para ir compartiendo el viaje en las redes", expresó.

Por estos días Fabián se encarga de poner la moto en condiciones y continúa recibiendo el apoyo y ayuda de sus familiares, amigos y clientes de la peluquería que tienen en La Plata. "Mis hijos están enloquecidos, tengo 6. Los mas chiquitos son lo que más lo sienten, pero están todos re contentos y me apoyan. Lo mismo los clientes", señaló.

"He realizado rifas pero también recibo mucha ayuda y donaciones. Por ejemplo, un chico me regaló algunas motos viejas para que las vendiera y así recaudar algo de dinero. Es increíble", aseguró. También agradeció al platense Miguel Cabrera por colaborar con él. "El es conocido por ser el Súper Pibe de Titanes en el Ring, la casualidad quiso que me encontrara con él. Le agradezco mucho", dijo.

Mientras espera enero para cumplir el sueño, reveló que "me imagino con la moto al lado del glaciar Perito Moreno, será es shockeante, o en el Estrecho de Magallanes, Los 7 Lagos. Llegar con la moto al fin del mundo va a ser algo muy significante para mi".

Lleno de expectativas por la experiencia que le espera, reflexionó que "la felicidad la determinan muchas cosas, puede ser el abrazo de un hijo, de un amigo, o un buen paisaje. A mi esto que voy a hacer me hace muy feliz y por eso estoy preparando la “morocha” para irme".